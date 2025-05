Rechazan renuncia: rector de la UAZ será destituido

A Rubén de Jesús Ibarra Reyes, todavía rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), no le aceptaron la renuncia que envió directamente al Consejo universitario, toda vez que se propuso que, tras ser condenado a cuatro años por el delito de abuso sexual agravado, fuera destituido.

La medida fue aprobada por la mayoría de los 41 integrantes del Consejo universitario quienes ejercieron su derecho al voto.

Con la destitución, el rector será despedido sin el goce de algún derecho laboral; es la primera ocasión que la Universidad Autónoma de Zacatecas enfrenta un proceso similar de su máximo representante.

“Porque a este respecto no hay jurisprudencia, en casi 57 años de la Universidad es el primer caso tan grave que se ha dado, que se tiene que solucionar y no con una pseudo-protección de una renuncia. (…) Porque el SPAUAZ, sin ser patrón, ha rescindido compañeros por acoso sexual, este es un delito que ameritaba cárcel, por tanto, no puede ser aceptarle una renuncia, sino una rescisión contractual y el tribunal universitario como máxima autoridad jurídica de la Universidad debe pedir en términos coloquiales, que sea corrido este delincuente”

Pedro Martínez, integrante del Consejo Universitario