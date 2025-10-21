Sacerdote intenta robar imagen de 100 años de antigüedad y pobladores lo detienen

GENERANDO AUDIO...

Escultura de San Miguel Arcángel Foto: Omar Hernández

Una escultura de San Miguel Arcángel, con más de 100 años de antigüedad, se ha convertido en el epicentro de una controversia en la comunidad rural de La Zacatecana, en el municipio de Guadalupe, colindante con la capital de Zacatecas.

El conflicto enfrenta a los habitantes con el párroco José Luis, encargado del templo católico de la localidad, quien por tercera ocasión, este lunes, intentó sustraer la imagen del templo.

“Quería sacar la imagen casi a fuerzas, porque la subía para arriba y la bajaban y así traían un relajo, pero él, armado que quería, quería llevársela”, Tomás Nava, habitante de La Zacatecana.

Según los pobladores, el sacerdote, quien lleva dos años al frente del templo San Miguel Arcángel, ordenó la fabricación de una réplica de la imagen del santo patrono de la comunidad y pretendía dejar la réplica y llevarse la original.

“Que lo volvió a bajar y puso el otro, pues el que él mandó hacer, por eso fue ahí el pleito”, Esther García, habitante de La Zacatecana.

“Y es la primera ocasión en que el pueblo, que vemos que hay un padre que nos quiere cambiar la imagen, que para nosotros es el mero patrón del pueblo”, Francisco Basurto, habitante de La Zacatecana.

Este sábado las tensiones escalaron al punto de que el sacerdote fue quien llamó a la Policía, pues dijo sentirse amenazado cuando quería llevarse la figura.

“Supuestamente, él les pidió que porque tenía miedo que lo golpearan, pero él es el que anda haciendo… se anda haciendo la víctima, la gente no se le voltea a golpearlo ni nada, nomás que no se lleve las cosas de la iglesia que son antiguas”, Luis García Santana, habitante de La Zacatecana.

De acuerdo con los habitantes, los policías municipales escoltaron al padre para que retirara ese día de la iglesia; sin embargo, continúa en el templo.

Las acciones del sacerdote han generado un creciente distanciamiento entre los feligreses y la iglesia católica. Los habitantes que defienden la permanencia de la escultura original han sido excomulgados.

“Pues que por defender al santo nos excomulga, bueno, en cuestión mía a lo mejor por mi papá, porque a mi papá fue al que lo excomulgó primero y ya yo fui de madrina y él tampoco no me quiso dar la comunión (…) que no me la daba que porque era pecadora junto con mi papá”, Fernanda Medina, habitante de La Zacatecana.

Pese a las acusaciones, no se han presentado denuncias formales ante las autoridades, por lo que no existe una carpeta de investigación contra el párroco. Ni él ni el obispado de Zacatecas respondieron a las solicitudes de información sobre las acusaciones formuladas por los pobladores.

La iglesia permanece cerrada y resguardada por los pobladores.