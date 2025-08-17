Se agrava salud de adolescente detectada con rabia en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

La población del municipio de Mezquital del Oro, ubicada a más de 190 kilómetros de la capital de Zacatecas, se mantiene preocupada luego de confirmarse el primer caso de rabia humana; el hermetismo de las autoridades estatales abona a este temor, ya que nadie les informa de manera directa sobre las acciones a realizar para prevenir que otro animal silvestre, posiblemente infectado, ataque a los habitantes.

La paciente afectada, una adolescente de 17 años, tuvo que ser trasladada de urgencia, ya que el hospital de Durango, donde inicialmente fue internada, no contaba con las condiciones para dar atención adecuada a la víctima.

La mujer contagiada de rabia, fue agredida el pasado miércoles 13 de agosto, cuando se acercó a un zorrillo que la arañó profundamente en su brazo izquierdo, mostrando al poco tiempo síntomas de malestar; las horas subsecuentes han sido de lucha constante de su organismo contra el virus.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades estatales informaron que la situación de la adolescente requirió su traslado urgente al Hospital general de Zona “Dr. Emilio Varela Luján” del Instituto Mexicano de Seguro Social.

Las autoridades admitieron que la paciente se encontraba siendo atendida en un área de alta especialidad: “Se garantizó que la paciente contara en todo momento con el soporte clínico necesario para mantener su confort en medida de lo posible”, se lee en el comunicado oficial, aunque fuentes que trabajan en este nosocomio revelaron que tuvo que ser internada en el área de terapia intensiva bajo supervisión permanente.

Fuera de este reporte, se desconoce públicamente si ya se le aplicó alguna vacuna o la vida de la paciente corre riesgo inminente, así como detalles de la evolución del virus, aunque las autoridades aseguran que la familia de la femenina es informada constantemente sobre su salud.

Personal de Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) acudió a Zacatecas para tomar una muestra espejo de lo determinado por los laboratorios estatales y coincidieron en el diagnóstico de contagio del virus de rabia humana, ahora trabajan para determinar a cuál de las variantes conocidas se están enfrentando en este caso particular.

Al tratar de obtener una declaración oficial, el área de comunicación social de la Secretaría de Salud de Zacatecas refirió que le corresponde a la federación informar a respecto, sin embargo, la federación respondió que “todo el tema de prensa está a cargo de la Secretaría de Salud de Zacatecas, por ser cabeza de sector”.

El gobierno estatal convocó ayer, de manera precipitada, a una conferencia de prensa donde informarían sobre este tema, pero a los pocos minutos cancelaron la sesión informativa sin volverla a programar o dar mayores detalles, desde ese momento, el titular de la dependencia, Uswaldo Pineda Barrios, ha declinado dar cualquier tipo de atención a los representantes de los medios de comunicación.

Hasta el momento, se desconoce si el zorrillo agresor, portador de la rabia, fue capturado; lo que aumenta la preocupación de los habitantes de Mezquital del Oro y regiones aledañas que colindan con Jalisco, quienes temen que el animal haya contagiado a otras especies que se encuentran en contacto cotidiano y cercano con el ser humano.