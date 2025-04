“Temo por mi vida”: presidente municipal de Tepechitlán, Zacatecas, denuncia atentado

Adolfo Cortez Santillán, presidente municipal de Tepechitlán en el estado de Zacatecas, confirmó este viernes que se mantiene atento a las investigaciones luego de un atentado contra su vida registrado durante la semana.

El alcalde no dio detalles de esta agresión, por encontrarse la investigación en curso, pero detalló que fue auxiliado por elementos del Ejército, pertenecientes al 53 batallón de Infantería, así como agentes de la Guardia Nacional.

Posterior al atentado, el alcalde denunció el ataque ante la Fiscalía de Justicia del Estado, institución que ha implementado los protocolos para la protección del presidente municipal, la Policía de Investigación se encuentra realizando las indagatorias para dar con las personas responsables.

Sin dar nombres, el alcalde, quien llegó al poder abanderado por el Partido Encuentro Solidario, se refirió a su compañera de fórmula, la síndico Elsa Luna Arellano, con quien ha sostenido confrontaciones constantes desde la toma de protesta en septiembre del año pasado.

“Hago responsables a esas personas que me quieren ver fuera de la presidencia municipal, yo nunca he tenido problemas pero desde que inicié en la política, derivado de eso ha habido situaciones muy complicadas que no me dejan trabajar, entonces ya hay una investigación, en la cual, si algo me llega a pasar a mí, a mis trabajadores de esta administración 24-27, a mi familia, hago responsable a estas personas, hay una carpeta de investigación que se va a trabajar sobre ellos y así lo digo con toda la responsabilidad, temo por mi vida, lo vuelvo a repetir, es un tema delicado, pero confío en las autoridades, que se haga la investigación correspondiente y que no pase a mayores”.

Adolfo Cortez, presidente municipal Tepechitlan