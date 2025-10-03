Zacatecas amanece con bloqueos en 6 puntos carreteros

GENERANDO AUDIO...

Transportistas de carga son los más afectados. Foto: Omar Hernández

Un operativo especial de seguridad pública se desplegó la madrugada de este viernes en Zacatecas tras una ola de violencia que incluye agresiones armadas y bloqueos en, al menos, seis puntos carreteros del estado.

Los ataques, que comenzaron después de la 1:00 de la mañana, han generado temor entre los habitantes, quienes evitan salir a realizar sus actividades cotidianas ante la incertidumbre.

¿Qué se sabe de los bloqueos carreteros en Zacatecas?

Los transportistas de carga han sido los más afectados, con reportes de unidades detenidas y quemadas por grupos delictivos, quienes dejaron los vehículos atravesados en la cinta asfáltica para bloquear de manera coordinada las principales vías de comunicación.

“Pues, la verdad si es una experiencia que no se la deseamos a nadie, por la cuestión de que uno va con la bendición, que uno ya a casa y salió este detallito, que ya casi llegando a la casa estaban dos trocas, de civiles y nos despojaron de la unidad, del camión. Nos pidieron que atravesáramos el camión y lo atravesamos, nos dijeron que les diéramos el celular, la cartera y nos fuéramos” Testimonio anónimo de transportista afectado por bloqueos carreteros en Zacatecas

¿Cuáles son las carreteras que registran bloqueos?

Fueron instantes de terror para los automovilistas agredidos.

“Sí, traían armas, pero no más. Lo más rápido que fuera de poner el camión atravesado y nos quitaron el celular” Testimonio anónimo de transportista afectado por bloqueos carreteros en Zacatecas

Las carreteras que conectan Zacatecas con Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila y Durango presentan cierres totales o parciales, paralizando el tránsito en la región.

Implementan Plan Antibloqueos

Las autoridades confirmaron los ataques y activaron el denominado Plan Antibloqueos en los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

En un comunicado, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

“Se pide a la ciudadanía mantener la calma y circular con precaución”, añadió.

Al operativo se han sumado elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de contener los ataques coordinados, presuntamente orquestados por la delincuencia organizada.

Ya por la mañana, el funcionario informó que la situación se encuentra bajo control, así como las actividades educativas y de los servicios oficiales se desarrollan con normalidad.

Sin embargo, explicó que pueden haber dificultades en los traslados en algunos puntos intermunicipales, debido a las acciones para atender la situación.

“Las autoridades educativas y de Gobierno serán tolerantes en los casos de retardos o faltas justificadas por motivos de movilidad“, declaró en su cuenta oficial de Facebook.

Hasta ahora, ningún grupo criminal se ha atribuido la autoría de los bloqueos.

A pesar de las declaraciones oficiales, que aseguran tener la situación bajo control, fuentes policiales revelaron que las agresiones persisten, manteniendo a las fuerzas de seguridad en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques.

Zacatecas había experimentado una relativa calma en los últimos meses, con julio y agosto registrando los índices de violencia más bajos en cuatro años. Sin embargo, esta tranquilidad se vio abruptamente interrumpida con los eventos de este viernes.

