Atacan cámaras de vigilancia de accesos a la capital de Zacatecas; buscan a los agresores

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Zacatecas confirmó este martes la agresión armada que un grupo de civiles orquestaron contra las cámaras de videovigilancia ubicadas en el acceso sur de entrada a la zona metropolitana de los municipios de Guadalupe y Zacatecas.

El titular de la dependencia informó que estas cámaras se encuentran fuera de operación debido a la incompatibilidad con los nuevos aparatos de monitoreo. A pesar de que el equipo resultó dañado, se trata de cámaras que cuentan con un soporte de respaldo. Por lo que, de inmediato, se activó un operativo de blindaje policiaco, con lo que los agresores huyeron rumbo a la carretera estatal 118.

“Bueno se las voy a decir, las cámaras están de pantalla ésas. Las buenas están funcionando. Alguien se acercó pensando en una fuga… que destruyendo esas cámaras no los íbamos a ubicar, pero los tenemos bien ubicados. Está cerrada la entrada ésa, tanto que no pudieron llegar ellos. Si iban a entrar a Guadalupe, a hacer alguna fechoría, no pudieron porque la ciudad tiene desplegada a la gente”.

Arturo Medina, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.