En Zacatecas, este martes, las autoridades de la entidad confirmaron que tres elementos de la Dirección municipal de Protección Civil de Loreto fueron detenidos por las autoridades del vecino estado de Aguascalientes.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando un hombre y una mujer pertenecientes a esta corporación de emergencia viajaban en un automóvil y, al cruzar la frontera interestatal, se negaron a que su vehículo fuera revisado, dando inicio a una persecución. Cuando la policía los interceptó e hizo la revisión de la unidad, se dieron cuenta de que los dos elementos transportaban droga, con las características propias de la cocaína.

“Sí, efectivamente, estos elementos fueron detenidos por la policía estatal, me parece que de Aguascalientes, transitaban en un vehículo, hicieron caso omiso de la detención para una revisión rutinaria, no la atendieron, hubo una persecución y posteriormente desistieron de su huida. Se detuvieron, se llevó a cabo la revisión rutinaria que siempre se lleva para casos de esta naturaleza, sobre todo porque trataron de burlar la vigilancia de la policía, en este caso del estado de Aguascalientes; sin embargo, al revisarlos se les detectó que al interior de su vehículo se encontraban, pues artículos indebidos, en este caso me parece que droga”.

Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas