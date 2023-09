¡Héroes anónimos! Dan alimentos a migrantes centroamericanos en Zacatecas; se hacen llamar “Máquina 30-30”

Gracias a un ejército de voluntarios, los migrantes centroamericanos que viajan sobre el lomo de acero de la “Bestia” encuentran un respiro cuando el tren pasa por el estado de Zacatecas.

Lupita Cuevas y su esposo quedaron conmovidos cuando vieron el ferrocarril lleno de personas indocumentadas con hambre, sed y frío.

Lupita decidió pedir ayuda a los habitantes de la comunidad La Pimienta, donde vive. Así, fundó el colectivo “Máquina 30-30, amor sin fronteras”.

“Lupita es de ahí, de mi comunidad, y mi hermana fue la primera que se unió con ella. Empezaron como siete personas y ya después yo me uní con ellos y les ayudé a recolectar, a comprar aguas, porque al principio era con nuestro dinero. No dábamos tanta ayuda porque era con nuestro dinero y no ajustábamos, y ya después, decidimos por comenzar a pedir ayuda”.

Jaqueline Reyes, cofundadora de “Máquina 30-30, amor sin fronteras”.