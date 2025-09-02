Zacatecas logra un nuevo Récord Guinness para México con las Morismas de Bracho

GENERANDO AUDIO...

México consiguió un nuevo récord a nivel mundial y lo hizo desde Zacatecas, donde más de 17 mil personas, enteramente uniformadas, lograron establecer una nueva marca de actores representando un pasaje histórico.

Se trata de las morismas, una batalla de la Edad Media entre moros y cristianos que refleja la fe del pueblo zacatecano de Bracho, uno de los barrios más antiguos de esta ciudad.

“Y la cifra oficial que tengo son: 17 mil 601 personas, por lo que, a partir de hoy, ustedes, Zacatecas, son oficialmente asombrosos”

Alfredo Arista / representante de Guinness World Records

“El día de hoy se rompe un récord importante, un récord a nivel mundial, el récord Guinness, de la puesta en escena más grande del mundo, creo que eso es de vital importancia, ya que hay que decirlo, esta tradicional fiesta tiene aproximadamente… no, no tiene aproximadamente, tiene 201 años de que se celebra; arrancó allá por el año de 1824, con una hermandad, fue conformada por 14 personales de Zacatecas”

Francisco Cortés / cronista de la Cofradía de San Juan Bautista

Esta fiesta cultural y religiosa es considerada patrimonio cultural inmaterial, y año con año reúne a familias enteras, quienes durante las semanas previas se preparan física y espiritualmente para la celebración.

“Mire, yo tengo 40 años, desde un año que me enfermé, mis padres prometieron que… me llevaron y desde entonces ando yo aquí”

Juan Manuel Ortiz / cofrade

Además de los 17 mil participantes, miles de turistas acuden a Zacatecas para ser testigos de la fe que enmarca a las Morismas, pues no solo se trata de una puesta en escena, es la antesala de la conmemoración patronal de la fundación de la noble y muy leal ciudad de nuestra señora de los Zacatecas.

“Para mí es muy emocionante porque cada vez se ve más la devoción y la tradición de estas fiestas, yo vengo regularmente año con año y en años de mi adolescencia y de mi niñez también asistía a Lomas de Bracho, era una tradición familiar”

Rosa Ríos / habitante de Zacatecas

“Pues es a nivel mundial, un Récord Guinness es muy difícil de obtener y pues es algo significativo para que incremente la tradición de Bracho, yo tengo dos años viniendo, con este es el segundo y pues esperemos que siga aumentando el turismo gracias a récord Guinness”

Fernando Ojeda / turista del Estado de México

Hace más de 200 años la fe de apenas un puñado de cofrades sembró la semilla que se convirtió en la nueva marca actoral, cultural y religiosa de todo el mundo.