Investigan posible red de adopciones ilícitas de bebés en Zacatecas

Investigan posible red de adopciones ilícitas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGEZ) investiga el presunto robo de un bebé de 6 meses en el municipio de Río Grande, caso que podría estar relacionado con una red de adopciones ilícitas.

Madre denuncia engaño para quitarle a su bebé

En redes sociales, la madre del menor, Guadalupe Hernández, aseguró que fue engañada por dos personas que ofrecen supuestos servicios terapéuticos para que entregara voluntariamente a su hijo y posteriormente ser dado a otra familia.

“Quienes se dedican a ofrecer terapias físicas emocionales como barras de acceso, reiki, constelaciones emocionales, ellos me amedrentaron psicológicamente… Ellos son el vínculo, son los intermediarios”, Guadalupe Hernández, madre del menor robado

La mujer señaló que el caso ya es investigado por la Fiscalía de Zacatecas, el DIF y la Comisión de Derechos Humanos.

“Las instancias pertinentes como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, DIF y la Comisión de Derechos humanos ya están haciendo todas las investigaciones para recuperar a mi hijo”, Guadalupe Hernández, madre de menor robado

Fiscalía apunta a adopción fuera de la ley

El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho, informó que la entrega del menor fue consentida por la madre biológica, lo que abre la posibilidad de que se trate de una adopción irregular.

“Cabe señalar que no se cuenta tampoco con registros hospitalarios porque siempre la madre otorgó o dio el nombre de la persona que ahora tiene bajo su resguardo al infante”, Cristian Paul Camacho, Fiscal de Estado de Zacatecas

Ante la complejidad del caso y los señalamientos difundidos en redes sociales, se abrió una segunda investigación por la posible operación de una red de trata de menores en Río Grande.

“En estos momentos estamos investigando un delito, también tendrán que advertir ellos una materia familiar; sin embargo, la prioridad ahorita de la fiscalía es el interés superior del niño”, Cristian Paul Camacho, Fiscal de Estado de Zacatecas

Autoridades advierten consecuencias legales

El fiscal advirtió que, si se comprueba que la madre biológica consintió la entrega, podría enfrentar responsabilidades legales. La prioridad, subrayó, es garantizar el interés superior del niño y esclarecer si existen más casos vinculados a los señalados.