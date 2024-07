¿Mujeres se escapan con el amante para ver la Copa América?. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre una encuesta realizada por una aplicación de citas que señala que 4 de cada 10 mujeres se escapan con el amante mientras su pareja ve la Copa América de fútbol.

Este verano está siendo uno lleno de emociones por la Eurocopa y la Copa América 2024, por lo que las personas están desbordando la pasión que el deporte amerita, pero algunas mujeres están aprovechando que sus parejas miran los juegos para escapar con su amante.

Mujeres se escapan con el amante mientras su pareja ve la Copa América

De acuerdo con la encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres, el 60% de las mujeres han contestado que, si su pareja se los pide, se quedarán con él a ver los partidos y a echarle porras.

En cambio, un 40% ha contestado que planea encontrarse con su amante mientras su pareja ve el fútbol con los amigos. Algunas de las excusas que ocupan son que irán al cine, el 50%, que tienen una reunión de trabajo, el 25% y/o que saldrán con sus amigas a comer el 25%.

Cerca del 70% de las mujeres mencionaron que a veces se sienten ignoradas, cuando su pareja se concentra en torneos de fútbol que duran muchos días, como la Copa América.

De tal manera que la mayoría cree que su pareja ni se entrera si está en la casa o no; o bien se sienten desplazadas porque su pareja prefiere compartir esos momentos con los amigos. Tal vez, esto sea una causa para que más mujeres se animen a buscar un amante que las satisfagan durante estas temporadas. Y es que prefieren tener una aventura de vez en cuando que tronar con su pareja por un pleito.

Ahora bien, hasta hace no tanto, la mayoría de las mujeres no participaba activamente del mundo del fútbol, pero las cosas han cambiado. El disfrute del balón ya no es exclusivamente del género masculino y miles de mujeres alrededor del mundo lo juegan y lo viven.

Por lo que otros de los hallazgos más relevantes, es que todas las encuestadas contestaron que jamás cambiarían de equipo, aunque su pareja o amante se los pidiera. Mencionaron que primero está el amor a la camiseta.

Al respecto, dijeron que prefieren apostar una noche de pasión usando la camiseta del equipo contrario. Además, contradictoriamente a lo que se puede llegar a creer, de acuerdo a la encuesta de Gleeden, 71% de las mujeres mencionaron que le gustan los hombres que ven el fútbol, solo al 29% le da igual.