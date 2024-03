5 tips para aprender a poner límites en el trabajo

Maggie Hegyi habla del tema en Trucos para ti. Foto: Getty Images

¿Eres de las personas a las que les cuesta poner límites en el trabajo? Cuando te integras al mundo laboral, ganas dinero, pero trabajar en exceso nunca es buena idea; de hecho, puede ser la razón por la que no puedes pensar con claridad, tienes problemas para tomar decisiones y tu desempeño y productividad están por los suelos.

¿Cómo poner límites en el trabajo?

1. Prioriza

La primera parte de un plan consiste en entender y establecer las prioridades; ten claridad sobre tu rol, entregables y metas, e identificar las cosas más importantes y qué es lo que realmente necesitas hacer para llegar a donde quieres estar.

Es fundamental ser una persona disciplinada.

2. Aprende a delegar

Hay que aprender a delegar, a compartir tareas, a no colgarse responsabilidades que no te corresponden; también es relevante no estresarse por los errores de los demás.

Confía en las personas en tu equipo, ya que es más fácil que los problemas se resuelvan o que la carga sea más manejable cuando varias personas le “entran al quite”.

La clave está en que reconozcas que tienes límites físicos, y que tomar más de lo que puedes hacer solo va a hacer que te sientas más cansado y puede llevar a que cometas más errores.

3. Pon distintos niveles de límites

Los suaves no son tan estrictos y pueden cambiar o modificarse un poco; por ejemplo: puede ser la apertura para extender un poco tu horario de trabajo para terminar algo que dejaste a la mitad.

Pero también hay que tener algunos límites duros, que son cosas no negociables y que no debes sacrificar por nada, como la decisión de no trabajar en tus vacaciones o sacrificar el tiempo que pasas con tu familia.

4. No sientas culpa

Debes de entender que poner límites en el trabajo no es en contra de nadie, simplemente los estableces a favor de ti.

Tampoco tienes por qué pensar que por esa razón te van a hacer a un lado, ya no vas a sobresalir o incluso te van a despedir; al contrario, cuando lo haces, la productividad aumenta, los resultados son más significativos y por ende comienzas a tener un desempeño sobresaliente.

5. Ponte al frente de la lista

Sí, tu carrera es importante, pero no es más importante que tú, que tu salud y tu paz mental. Así como cuidas de tu puesto, también debes cuidar de ti mismo, y esto es lo que te va a ayudar a seguir siendo productivo.

[No te vayas sin leer:Senado aprueba en comisiones incrementarlo de 15 a 30 días]

Lo que hay que hacer es buscar tiempo para mantenerte activo, hacer ejercicio, aprender a controlar el estrés y tomarte tiempo para descansar cuando lo necesites, porque no vas a llegar muy lejos si no estás y no te sientes bien.