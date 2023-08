Accesorios para protegerte de la lluvia con estilo

Tips y usos sobre accesorios para protegerte de la lluvia. Foto: Getty

Este 18 de agosto, se reporta al huracán Hilary como categoría 4 y provocará lluvias en varios estados del país, y para que no te arruina tu viernes y el fin de semana, te diremos los mejores accesorios para protegerte de la lluvia, para que la madre naturaleza no te haga una mala jugada y no pierdas tu estilo y glamur.

¿Qué accesorios son ideales para protegerte de la lluvia?

Consejos para cuidar tu cabello en época de lluvias y evitar el frizz son importantes para actuar según el tiempo lo vaya dictaminando. Entre las comendaciones están los accesorios para protegerte de la lluvia, y aquí te damos algunos de los infaltables:

Sombrilla o paraguas: hay de tamaños y colores diferentes, algunos caben en tu bolso o mochila. Es recomendable usar uno con varillas de acero inoxidable, eso es indicativo de su durabilidad y resistencia al agua

La sombrilla te cubrirá de la lluvia, así como de rayos UV. Foto: Getty

Botas para lluvia: sí, ocupan un espacio considerable (si no las usas en el momento y las cargas) pero recuerda, si sabes que la presencia del Dios Tláloc es inminente, es mejor carga un poco y tener pies secos. Este tipo de calzado te ayudará también a evitar un resfriado, todo o infección viral, derivado de una mojada de pies

Con las botas para agua caminarás sin problemas ante cualquier charco. Foto: Getty

Rompevientos: ya se tipo abrigo o impermeable, este accesorio te cubre casi todo el cuerpo, lo encuentras en diferentes presentaciones y lo más importante, escurrirá el agua lejos de tu organismo

Impermeable o rompevientos, todos cubren tu cuerpo del agua. Foto: Getty

Gorros: te van a cubrir la cabeza y son ideales, al no ser de gran tamaño y además de que lo puedes usar como complemento a tu vestuario

Gorros de tamaños y colores, hechos para todos los gustos. Foto: PXFUEL

Kit de maquillaje: sólo por si llega a tocar tu rostro el agua, siempre es bueno tener algo básico para el retoque, como un labial, un lápiz para los ojos y polvo para tus pómulos y mejillas

¿Cómo proteger a mi mascota de la lluvia?

Los accesorios para protegerte de la lluvia no son sólo para humanos, también para tu mascota, y más por que también ellos requieren de cuidados para no enfermar (así como tú); por ello, aquí una opción para tus lomitos: