Como cada 19 de abril (de 2017 a la fecha) se festeja el “Día Mundial de Los Simpson”, donde todos los que son fans, procuran hacer algunas actividades especiales con motivo a la familia que por años se ha ganado nuestros corazones.

¿Por qué se celebra el “Día Mundial de Los Simpson”?

Así es, Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie son unas leyendas de la televisión, y no sólo en Estados Unidos, sino es varios países, incluyendo por supuesto México. El que tengan una fecha especial, se debe a que el 19 de abril de 1987 fue la primera ocasión estos personajes salieron en la TV, aunque no como lo hacen hoy en día, sino como un corto en el programa “The Tracey Ullman Show” de FOX.

¿Qué actividades pueden hacer los fans de esta serie de comedia?

Por que en UnoTV.com sabemos que existen miles y miles de fans, aquí les daremos algunas ideas de actividades que pueden realizar el “Día Mundial de Los Simpson”:

Rodada ciclista: siguiendo en la capital del país, el sábado 17 de abril, a las dos de la tarde, la Avenida Paseo de la Reforma estima que se haga este evento en honor a Los Simpson

Simpson kids: en la colonia Roma, el 22 y 23 de abril se llevará a cabo este evento, el cual contará con varias actividades, como un concurso llamado “Pégale a Juan Topo en la ingle”, también habrá una prueba de comer rosquillas, un bazar interactivo y más

Playera: usar esta prenda es casi casi un requisito para que todo mundo sepa la fascinación que tienes hacia algo, en este caso, llevar en el pecho a Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie (juntos o por separado) te destacará en la escuela o trabajo

Coche: obviamente sabemos que si vives con alguien o tienes pareja, será difícil que te dejen poner tu vehículo adornado como algo característico a la serie, pero hay que ingeniárselas. Por ejemplo, algo que todo mundo identifica de un auto es la placa vehicular, podrías comprar un marco sobre esta familia amarilla, o qué te parece ¿una calcomanía pequeña en la cajuela? Así tu trayecto a cualquiera que sea tu destino, tendrá un toque muy especial

Maratón: por supuesto sabemos que es difícil que en una sentada te chutes las 34 temporadas, pero podrías juntar a tus mejores amigos (y que también sean fans) para que vean el mejor episodio de cada temporada. Y claro, no olvides anotar la comida y bebida para no salir de casa todo el día

Ambienta tu trabajo: sabemos que este “Día Mundial de Los Simpson” caerá entre semana, y quizá te resulte difícil faltar a tu empleo sólo para disfrutar de la festividad, así que te adorna si caer en lo excesivo tu espacio de trabajo: cómprate una taza de tu personaje favorito, una pluma conmemorativa, consigue un portagafete y añade la tarjeta que te identifica como empleado. Y si te caen bien tus compañeritos, llega con una caja de donas con motivo a la familia de Springfield

Celular: no importa dónde estés o a dónde vayas, el teléfono es prácticamente casi otra parte más de tu cuerpo, así que personalízalo, ponle una carcasa, un fondo y un ringtone que te identifique como fan de “hueso amarillo”

Juguetes: si tienes veintitantos, treintaitantos, cuareantaitanos o más, un juguete que te quedaría acorde en un “funko”, porque aunque son pequeños y de estética tierna, prácticamente nadie les hace el feo, así que consigue el de tu personaje favorito y que te acompañe al trabajo, gym o casa

Destapador: si organizaste la reunión y eres como Homero, y digamos, te gusta abrir botellas, un destapador conmemorativo sería una idea genial para presumir

¿Qué famosos han salido en Los Simpson?

Ahora que ya tienes ideas de actividades para hacer el “Día Mundial de Los Simpson”, cerramos destacando a las celebridades que han aparecido en este mundo mágico amarillo, pues el que famosos sean “simpsonizados”, es uno de los rasgos que caracterizan a esta serie:

“Magic” Johnson

Leonard Nimoy

Los Ramones

Serena y Venus Williams

Barry White

Britney Spears

Tito Puente

Carmen Electra

Elton John