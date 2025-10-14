Ahorra sin darte cuenta: 6 trucos que realmente funcionan

GENERANDO AUDIO...

¿Te gustaría tener un dinerito extra en tu cuenta sin siquiera notarlo? Ahorrar no tiene que ser un sacrificio: con algunos hábitos inteligentes, puedes guardar dinero sin sentir que estás “apretando el cinturón”.

Estos son algunos métodos comprobados que funcionan porque automatizan el ahorro o lo disfrazan dentro de tu rutina diaria, conoce más en esta nueva edición de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

¿Cómo ahorrar sin darte cuenta?

1. Ahorro automático (el más efectivo)

Configura una transferencia automática en tu banco el día que recibes tu salario hacia una cuenta separada sin tarjeta. De esta forma, nunca ves el dinero y tu mente lo asume como “inexistente”.

2. Redondeo de compras

Algunas apps bancarias permiten redondear tus compras al peso o dólar siguiente y guardar la diferencia en tu ahorro. Por ejemplo, si compras algo por $92.30, la app redondea a $93 y $0.70 se va directamente a tu cuenta de ahorro.

3. La regla del “fantasma”

Cada vez que decidas no comprar algo, un café, un snack o una app, transfiere ese dinero a tu cuenta de ahorro. Es como pagarle a tu “yo del futuro”.

4. Método del “segundo carrito”

Cuando compres en línea, coloca todo en el carrito y espera 24 horas antes de decidir, muchas cosas terminarás borrándolas, y el dinero que habrías gastado permanece en tu cuenta.

Para ser más extremo, transfiere ese monto directamente a tu ahorro.

5. Usa efectivo en vez de tarjeta

Estudios muestran que pagar en efectivo reduce tu gasto entre 20 y 30 %, porque “duele” más ver el dinero salir físicamente que deslizar una tarjeta.

6. Suscripciones invisibles

Revisa tus suscripciones y cancela o pausa las que no uses. Ese dinero que antes se iba sin que lo notaras ahora puede ir directo a tu ahorro automático.

Pequeños cambios como estos pueden hacer una gran diferencia con el tiempo, empieza hoy y sorpréndete de cuánto dinero puedes guardar sin siquiera darte cuenta.