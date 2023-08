“Viajo para que se me quite lo imbécil”: Alan Estrada presenta su libro “Viajar cambiará tu vida”

El actor, cantante e influencer mexicano Alan Estrada (mejor conocido en las redes sociales como Alan X el Mundo) presentó su libro “Viajar cambiará tu vida”, en el cual comparte las 10 lecciones que aprendió al recorrer el mundo.

“Viajar cambiará tu vida” es una publicación de la editorial Planeta, en la cual el influencer recopiló por seis años las experiencias y lecciones de vida que le ha regalado visitar muchos rincones de la Tierra.

De acuerdo con el youtuber mexicano, le ha traído sensaciones de peligro, y lo ha aterrizado al demostrarle que no lo sabe todo. También le ha regresado la capacidad de asombro que los niños poseen y que los adultos suelen perder con el paso de los años.

El libro “Viajar cambiará tu vida”, escrito por Alan Estrada, está dividido en 10 lecciones:

“Hay un capítulo que dice que no viajo porque me siento inteligente, sino porque tengo unas ganas irremediables de que se me quite lo imbécil”