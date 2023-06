Árboles que dan sombra y que crecen rápido. Foto: Getty Images

Te presentamos algunos de los árboles que dan sombra y que crecen rápido para que consideres plantar en tu jardín.

Los árboles pueden combatir el calor debido a que mejoran el oxígeno y la calidad del aire, además de que hacen sombra; debido a las altas temperaturas es común que pienses en plantar algunos para los siguientes años.

Estos son algunos de los árboles que dan sombra y que crecen rápido, los puedes plantar y son comunes en México.

Los árboles catalogados como de crecimiento rápido son los que desde su primer año ya crecieron y en aproximadamente una década o dos máximo hayan madurado por completo.

Recuerda que es importante que los árboles sean para trasplantar y no de semilla, además de considerar el tamaño en el que lo pongas, recordando que sea grande e idóneo para que no cause daños.

Un árbol necesita abundante agua para su riego y mucho sol para que pueda crecer a su máximo y de manera saludable.

Árboles que dan sombra y crecen rápido

Acezintle

El Acezintle alcanza una gran altura. Foto: Shutterstock

Este es un tipo de Arce americano conocido por su adaptabilidad y resistencia a las estaciones, es de hoja caduca y puede medir de 10 a 25 metros con una copa redonda y frondosa.

Es de crecimiento rápido y alcanza gran tamaño en los primeros años y se vuelve lento al madurar, su valor es alto en la jardinería debido a su versatilidad, tamaño moderado y que con una buena poda será ideal para dar sombra.

Castaño de Indias

El castaño es famoso por su fruto. Foto: Shutterstock

Este es llamado falso castaño, es cultivado en Europa y alcanza la friolera de 25 a 30 metros con un follaje denso y ovalado que muda una vez al año, con un tronco recto y grisáceo. Su crecimiento es moderado y cuenta con un fruto popular de color café.

Fresno mexicano

El fresno además es un árbol fresco. Foto: Getty Images

Este es un perenne de crecimiento acelerado, sus troncos son delgados y de gran longitud, alcanza los 30 y los 35 metros, por lo que sus hojas y ramas forman una figura frondosa.

Sauce Llorón

El Sauce Llorón cuenta con buena sombra. Foto: Shutterstock

Este árbol es de ramas flexibles y tiene hojas color verde claro, cuenta con un porte peculiar y asiático, además tiene un tronco fuerte y oscuro, seguro le dará un gran toque a tu jardín por su follaje en forma de cortinas.

Cuenta con un crecimiento de 90 cm al año y puede llegar a aumentar a 2 metros con las condiciones correctas.

Aliso Negro

El aliso es uno de los árboles más altos. Foto: Shutterstock

El también llamado aliso común o alno es capaz de alcanzar 20 a 25 metros y su crecimiento es de un metro al año cuando es joven, sus hojas son caducifolias y tienen forma de corazón, su tronco de corteza gruesa tiene gran amplitud de ramas y por lo mismo generará sombra de manera sencilla.

Abedul Blanco

El Abedul es de los más conocidos. Foto: Shutterstock

Este es otro árbol largo de hojas que se extienden muy arriba y hacen que de una excelente sombra, además puede alcanzar más de 330 metros de largo y 5 de ancho.

Lo que se busca en estos árboles es que generen sombra, tomando en cuenta que su desarrollo es tardío, por lo que lo importante es que sean de las especies que crecen de manera rápida.