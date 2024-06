En Unotv.com te contaremos sobre la Asociación Mexicana del Yoyo, clases gratis y torneos internacionales, te decimos dónde y cuándo.

El 6 de junio se celebra el Día del Yoyo, una fecha dedicada a este juguete clásico, que no solo ha dado diversión a distintas generaciones sino también tiene un impacto en la cultura y la coordinación motriz de quien lo juega. El yoyo, se cree que tiene sus orígenes en la antigua Grecia, ha evolucionado desde un simple juguete de madera hasta convertirse en un instrumento avanzado de trucos y competencias.

Donald F. Duncan, fue quien popularizó este juguete con la marca de su mismo nombre que hasta la fecha muchos recordamos y 6 de junio se nombró el día del yoyo en honor a su fecha de nacimiento.

El tradicional yoyo contaba de dos piezas circulares unidas en el centro en donde se enredaba la cuerda para hacerlo girar, actualmente existen varios tipos que son utilizados dentro de los torneos y competencias.

Y aunque parezca para muchos que el juego del yoyo ha pasado de moda la realidad es que aún se practica en varios lugares, incluso de manera profesional, como lo es en la Asociación Mexicana del Yoyo.

Isaac Kanarek Shalkov, quien es el presidente y fundador de la Asociación Mexicana del Yoyo, habló de sus inicios y de cómo ahora representran a méxico en distintos concursos y mundiales.

“Yo no le diría pasatiempo. Yo creo que le llamaría más un deporte, porque el yoyo no solamente se basa en estar parado jugando, tienes que hacer muchos movimientos corporales. Yo he quedado máximo entre tercer y cuarto lugar de Nacional de hecho por quedar en esa posición este año en Cleveland Ohio en Estados Unidos se va a celebrar el Mundial, entonces yo me voy a pasar directamente a una etapa que se llama preliminares”,

dijo jugador profesional de yoyo.