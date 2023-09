Estas creencias limitantes están boicoteando tu intento por estar en forma

¿Te propusiste bajar de peso, pero no lo has logrado? Puede que tu mente te esté jugando en contra a la hora de hacer esfuerzos por estar en forma y mantenerte; por esta razón, Dani Cortés, influencer, coach y colaborador de Unotv.com, nos trae tres consejos para alcanzar la meta y no fracasar en el intento.

1. Determina lo que te motiva a bajar de peso

Busca metas que vayan más allá de las apariencias. Foto:

No es lo mismo estar motivados por cumplir apuestas o por ponernos ropa que antes nos quedaba a la idea de estar más saludable.

Si lo haces con convicción y buenas razones, será mucho más sencillo el proceso de transformar tu cuerpo y estar en forma.

Recuerda que el hábito del ejercicio fortalece tus defensas, agiliza tu mente y la memoria, mantiene a tu cuerpo joven por más tiempo y te pone de buen humor.

2. No te castigues con comida

No debes de renunciar a lo que te gusta. Foto: Shutterstock

El llevar una vida saludable no quiere decir que vas a tener que renunciar a la comida que te gusta o pasar hambre.

“Se trata de entender cómo es que funcionan los alimentos y lo que hacen en tú cuerpo para saber qué es lo que debes de limitar y qué es lo que debes de consumir en mayor cantidad” Dani Cortés

Una clave importante en este punto es establecer los horarios que más le favorezcan a tu cuerpo para que tu metabolismo se agilice y puedas bajar de peso.

3. No te excedas con el ejercicio

Recuerda que todo proceso lleva su tiempo. Foto: Shutterstock

Recuerda que las rutinas de ejercicio comienzan con poco y van subiendo su intensidad de forma gradual.

Existen personas que renuncian luego de que se proponen bajar de peso en tiempo récord.

“Las personas que no están acostumbradas al ejercicio, suelen lastimarse o quedan tan adoloridos cuando intentar progresar más rápido de lo que su cuerpo les responde, así que se quedan con la idea de que las rutinas son dolorosas” Dani Cortés

Intenta hacer actividades que disfrutes. No necesitas invertir dinero en un gimnasio; recuerda que, en Vida Zen, siempre tenemos rutinas alternativas que puedes hacer en la comodidad de tu hogar.