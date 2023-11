Así cuida su piel Kenia Os, Karla Souza y otras famosas

En Unotv.com te contaremos cómo cuida su piel Kenia Os, Karla Souza, Paulina Dávila y otras famosas, checa los detalles.

Se celebró la pink carpet de la segunda edición de Women of The Year 2023 de la Revista Glamour México, en donde Kenia Os fue reconocida como “La mujer del año”, junto a otras celebridades como Eva Longoria, Karla Souza, Denisse Guerrero, solo por mencionar algunas.

En Uno TV aprovechamos para preguntarles algunos secretos de belleza que utilizan a diario para lucir así de radiantes.

La bella actriz Karla Souza nos compartió uno de sus secretos y dijo que no puede faltar el sérum.

El sérum sirve para complementar el efecto de cremas y otros productos cosméticos, por lo que es importante para comenzar con tu rutina de belleza.

Por su parte, Paulina Dávila cree que la mejor forma de estar bella es hidratarse, el mismo criterio comparte la también actriz Fabiola Campomanes.

Fela Domínguez y Elizabeth Álvarez coincidieron en que lo más importante para cuidar la piel es desmaquillarse.

“Desmaquíllense, llueve o truene en la noche, aunque tengan muchísimo sueño créanme cobra factura el no hacerlo, un día ya tengo un grano”,

Es indispensable quitarse el maquillaje debido a que la piel necesita”respirar” tras varias horas tapada. No desmaquillarse evita que los tejidos se regeneren y que las células muertas no se eliminen.

Pero si en algo están de acuerdo las famosas es en el uso de bloqueador todo el tiempo. Al menos es lo que opinaron Fernanda del Castillo, Victoria Volkova, Rina Pavon, Juana Arias y Geraldine Bazán.

“Protector solar todos los días, todos los días, así me falte lo que me falte”,

Un producto que nunca puede faltar en tu día a día es el protector solar, ya que te cubre de los rayos ultravioleta reduciendo el riesgo de cáncer de piel y quemaduras, además de retrasar el envejecimiento de la piel y la aparición de manchas.

Mientras que Fernanda del Castillo dijo que se pone bloqueador y crema todos los días.

“Antes no lo hacía pero de verdad es tan importante, y yo no hacía caso, cuando eres adolescente o estas chavo no lo tomas tanto en cuenta pero yo trato de inculcarles a mis hijas porque es tan importante, al final la piel es nuestro órgano más grande y el que más tenemos que cuidar”,

dijo la actriz Fernanda del Castillo.