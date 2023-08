“Así me maquillo a mis 79 años”, abuelita comparte su rutina de maquillaje, lo más lindo que verás 

La abuelita que comparte su rutina de maquillaje. Foto: @aliciafavelabueln

Te contaremos acerca de una tierna abuelita que comparte su rutina de maquillaje a través de redes sociales, conoce todos los detalles de la señora Alicia.

Alicia Favela, la abuelita con el usuario @aliciafavelabueln en TikTok cuenta con cerca de 79 mil seguidores en la plataforma, en la que comparte distintos aspectos de su vida.

La creadora de contenido tiene cinco videos en la red social, pero en el Get Ready With Me (GRWM, prepárate conmigo) ha destacado al compartir su rutina de maquillaje de una manera única.

Abuelita comparte su rutina de maquillaje

“Tita Tips” como también se hace llamar subió un video maquillándose el cual cuenta con 11.9 millones de reproducciones, 1.1 millones de likes y miles de comentarios a favor de lo que hace la señora y animándola por la labor que hace.

En el video de un minuto la señora Alicia comienza diciendo “Así me pinto yo a mis 79 años, cómo la ven” y al mismo tiempo se coloca maquillaje con ayuda de una brocha.

La influencer comenzó su rutina diciendo que se puso crema para la cara y después se puso polvo compacto “para que no me vea muy pálida”, comenta la abuelita de 79 años.

La mujer se pone un poco de polvo rojo en las mejillas para darle más color a su maquillaje, “me pongo mis de esas para que no se me vean los ojos tan papojados (apagados)”, menciona mientras se aplica un poco de color en sus párpados.

La creadora maquilló sus párpados, mismos que quería que se vieran “más vivos”, además de que se pintó la raya del ojo “para no verme tan viejita” mencionó en el video.

Luego procedió a pintarse la boca con un labial rojo, “no tengo boca, pero la poquita que tengo me la pinto”, dijo.

Después para terminar con el tutorial mostró su outfit, el cual estaba compuesto por un pantalón color salmón, una blusa del mismo tono y un suéter rosa que usó “porque está haciendo fresco”, dijo mientras modelaba y mostraba cómo es que había quedado.

Los comentarios estuvieron llenos de ternura y buena vibra hacia Alicia Favela, quien seguirá compartiendo un poco de su vida a través de la plataforma TikTok.

“Yo a mis 30 años ando toda con los ojos “papujados” que bella sra tan linda ella”, “Amo, se ve muy hermosa, siga subiendo grwm” “Que nunca se acaben las ganas de arreglarnos”, “Ay señora qué hermosa, si llegara a esa edad quiero ser así”, “Ay qué mona, me recuerda mucho a mi abuelita”, fueron algunos de los comentarios del video.

La abuelita Tiktoker

El primer video de la señora fue preparando su receta secreta se gorditas, mismas que hace a mano, mientras que otro video en el que destacó fue por dar algunos tips de cómo conquistar a la persona que te gusta.

La abuelita se ha viralizado por su forma de ser, sus ocurrencias y por su sentido del humor, mismo que ha llamado la atención de los usuarios.

Alicia Favela muestra su felicidad en cada video, en uno de ellos enseñó a bailar “La Chona” a todos sus seguidores.