Chicas Pesadas: hacen viral el maquillaje de Regina George “crying make up”

Maquillaje viral “crying make up”. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te compartimos el maquillaje viral de Regina George, “crying make up”, como se vio en la película Chicas Pesadas.

Maquillaje viral crying make up

Seguramente te has visto en el espejo o te has grabado llorando, pues ese look se ha viralizado gracias a un maquillaje que intenta imitar cómo se ven las personas después del llanto.

Con esta tendencia los labios se ven más rosa por la presión de la sangre, los ojos y nariz irritados, mientras que se le da brillo en la zona de los ojos para crear el efecto de lágrimas o un aspecto mojado.

En TikTok se ha usado el hashtag #cryingmakeup con más de 60 millones de búsquedas y que se suman algunos looks bajo el nombre de Sad Girl Beauty.

Lo mejor es que para hacer este trend no necesitas ser experta y puede salir con pocos productos.

El origen de este trend tiene que ver con Zoe Kim Kenealy, una tiktoker que se especializa en maquillaje, compartió con sus seguidores un video en el que demostraba que llorar no hace menos bellas a las personas.

Para los labios rosados deberás usar toques de lipstick rojo o blush en barra en tono rosado o coral dando un efecto difuminado. Puedes usar el mismo lipstick o una sombra o blush en ese tono o algo más rojo, para delinear la mirada por arriba y por abajo.

Además puedes aplicar glitter líquido transparente, para las mejillas y la punta de la nariz dale ese tono rosado. Se tiene que ver rojizo como cuando acabas de llorar. Para terminar usa un poco de brillo con glitter líquido en el arco de cupido y ponerlo en las mejillas y en la punta de la nariz, dependerá de ti si agregas máscara de pestañas.

Para los ojos brillosos con aspecto real puedes aplicar purpurina líquida en la línea inferior de los ojos porque te puede ayudar a crear el efecto brillante de las lágrimas, usa un gloss transparente sobre los párpados para conseguir un efecto de humedad; lo puedes poner en aquellos lugares donde desees un brillo extra.

La tendencia está teniendo un gran impacto y generando polémica ya que algunos consideran que hace que las personas muestran su lado vulnerable, mientras otros lo ven como algo falso.

Y es que cada vez son más los famosos que comparten sus selfies llorando o después de llorar, tal es el caso de Bella Hadid hablando de manera honesta sobre sus sentimientos.

Con esto se pretende quitar el tabú que hay sobre la salud mental, la ansiedad y la depresión; esto porque si se comparte la felicidad, debería pasar lo mismo con la tristeza y las lágrimas. Por lo que puedes lucir tu maquillaje inspirado en algunos personajes como Regina George en Chicas Pesadas.