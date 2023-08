Tips sobre cómo usar el jengibre en tu rutina de belleza. Foto: Getty

No importa la hora del día, tener un look glamuroso es vital para enfrentar los retos del día a día, y para ello, hoy te hablaremos cómo usar el jengibre en tu rutina de belleza, por que no sólo se trata de un elemento que usas de complemento en la gastronomía, también tiene atributos que lo hacen perfecto en la moda.

¿Qué es el jengibre y para qué sirve?

El jengibre tiene enormes beneficios para la salud, pues contiene efectos atioxidantes, además de vitamina C, calcio, hierro, vitamina D, B6, B12, magnesio, entre otros.

Alivia las náuseas

Previene y alivia la gripa o los resfriados

Alivia los dolores musculares

Ayuda en la digestión

Puede controlar los altos niveles de glucosa en la sangre

Incluso fortalece el sistema inmunitario

El jengibre es de los elementos que más compra la gente. Foto: Getty

Pero, ojo, también existen las contraindicaciones, que aunque son efectos secundarios, y no son tan comunes, pero si consumes demasiado jengibre se puede llegar a experimentar gases, acidez estomacal, dolor de estómago o ardor, e incluso picor alrededor de la boca.

¿Cómo usar el jengibre en una rutina de belleza?

Ahora que conoces a grandes rasgos esta planta, te diremos cómo usar el jengibre en tu rutina de belleza, para que lo pongas en práctica y lo guardes en tu agenda cada que quieras emplear este método:

Shampoo o mascarillas: puedes usar jengibre fresco, o deshidratado en polvo, para que al momento de ducharte lo agregues al shampoo y se haga una gran combinación que favorezca a tu cabello, o bien, usarlo como mascarilla y así tener un cutis espectacular.

Cabello: ponte jugo de jengibre en el cuero cabelludo y luego de 30 minutos enjuaga, comenzarás a notar poco a poco sus resultados

Pies: en un recipiente pon agua tibia y agrega 3 cucharadas de canela en polvo, 3 de jengibre en polvo y sal de grano, coloca tus pies en el recipiente; luego usa una piedra pómez y poco a poco dirás adiós a las impurezas

El resto del cuerpo: usa el jengibre como exfoliante, sólo requieres rallarlo, agregar un par de cucharaditas de sal marina, 2 de aceite de coco y una de miel de abeja, mezcla y póntela haciendo movimientos circulares; finalmente enjuaga y ponte crema hidratante

Usos del jengibre rayado. Foto: Getty

¿Ojeras?: en un recipiente pequeño pon agua y 3 rodajas de jengibre, pon esto a hervir; deja que se enfríe un poco y humedece con algodón con esa mezcla y pásalo debajo de tus ojos

Para manchas: corta un trozo pequeño de jengibre fresco y frota suavemente sobre el área que deseas; deja que el ingrediente actúe y procura que no te de el sol

Labios: si te gustaría tenerlos un poco más gruesos y sin recurrir a tratamientos dudosos, entonces pon en un recipiente una cucharada de aceite de oliva, una de cera de abejas y jengibre rayado; mezcla y póntelo como crema en tus labios unos 20 minutos

Ahora que te compartimos datos sobre cómo usar el jengibre en tu rutina de belleza, es importante también que consultes con algún especialista detalles sobre tu cuerpo, esto con el fin de que te asegures que no padeces una alergia al jengibre y sus componentes, así como el tipo de tratamientos que podrían ser más óptimos para ti.