¿Cómo empacar tus cosméticos y cremas cuando viajas? Aquí te lo decimos

Recuerda empacar cosméticos y cremas de manera ideal. Foto: Getty

¿Estás a nada de irte de viaje y no sabes como proteger tus accesorios de belleza? El equipo de UnoTV.com te platica sobre algunas de las maneras para empacar cosméticos y cremas, de forma segura, dejando de lado cualquier sorpresa inesperada.

¿Cómo empacar tus cosméticos?

Mujer, tú que vas a disfrutar tu primer viaje sola, o si lo haces con alguien más, tomado en cuenta cómo empacar cosméticos, de forma fácil y eficiente; para ello, te hablamos de tres alternativas que puedes usar:

Maletas pequeñas

Bolsos

Estuches

Las maletas prácticamente te sirven para echarle de todo, ahí no hay ciencia, se puede llevar ropa o hasta zapatos, de ahí la practicidad para tus accesorios de belleza. El bolso te ayuda a poner en él varias cosas, desde lápiz labial, exfoliante, rubor, delineador, fragancias, maquillaje en polvo, brochas, corrector, etc. Mientras que, para el caso de los estuches, te platicamos que son de mucha ayuda, sobre todo los transparentes, porque así puedes ubicar más rápido algo que estés buscando; en ellos, quizá no les cabe tanto, pero puedes llevar botellas o cilindros pequeños, donde puedes transportar champú, gel, perfumes y cremas.

¿Cómo acomodar las cremas para ir de viaje?

Bueno, como ya pusiste atención, los estuches son los ideales para empacar cremas, pues en ellos se ocupa sólo el espacio designado para cada accesorio, y no se te anda revolviendo de un lado para el otro, como puede ser en un bolso; por ello, se vuelven geniales para que armes tu pack ideal.

¿Qué tipo de cosméticos y cremas puedes llevar cuando viajas en avión?

Para empacar cosméticos y cremas, las alternativas de transportación anteriores, son ideales si te trasladas vía terrestre (auto, camioneta o autobús) ya que por lo general puedes llevar las cositas que quieras; sin embargo, si para tu viaje debes ir en avión, ahí la cosa ya cambia.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) nos explica lo que sí y lo que no se puede llevar, con el fin de evitar un disgusto previo a tu abordaje:

“Solo están permitidos líquidos, geles y aerosoles para uso cosmético o de higiene personal, en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.), colocados dentro de una bolsa de plástico resellable de una capacidad máxima a 1 litro (35 oz.) por pasajero. El contenido debe entrar sin dificultad en la bolsa que cerrará completamente, le recomendamos que los envases sean de una capacidad igual o menor a 100 ml (3.4 oz.), ya que los de capacidad superior aun si el contenido es menor no pueden ingresar.” AICM

¿Se puede llevar algún tipo de líquido en el equipaje de mano?

Si, solo están permitidos líquidos, geles y aerosoles para uso cosmético o de higiene personal, en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.), dentro de una bolsa de plástico resellable de una capacidad máxima a 1 litro (35 oz.) por pasajero. El contenido debe entrar sin dificultad en la bolsa que cerrará completamente.

Así que, si vas a empacar cosméticos y cremas, recuerda que si vas a viajar al extranjero o a cualquier parte de nuestro país, es recomendable hacerlo eficiente y bajo las reglas que te pida tu vehículo de transportación designado.

¿Cómo proteger los cosméticos?

Finalmente, esta información te la complementamos con algunas maneras de proteger tus cosméticos, pues aunque no lo creas, los accidentes sí pasan. Por ello, toma en cuenta lo siguiente:

Colócale algodón a tus cosméticos compactos (sombras, polvos o rubores)

Usa calcetines gruesos, plástico o aluminio, para proteger lo más posible tus perfumen, bases o cremas. En pocas palabras, lo que contenga líquidos