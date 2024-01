El mejor secreto para tener unas uñas sanas

El mejor secreto para lograr tener una uñas sanas. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos el mejor secreto para lograr tener unas uñas sanas, checa los detalles.

Las uñas son importantes no solo para lucir con esmalte y distintos diseños, deberás de ver si están fuertes y con una apariencia saludable, nota si tiene surcos, hendiduras o zonas con color o forma inusual.

Las uñas están hechas de unas capas laminadas de una proteína denominada “queratina” que crecen desde la base de la uña debajo de la cutícula; las uñas saludables son lisas, sin marcas ni surcos. Tienen un color y consistencia uniformes, sin manchas ni decoloración.

Pero las uñas pueden tener cambios de color, en su forma, adelgazamiento o engrosamiento de estas, puedes tener sangrado hinchazón o dolor alrededor de las uñas, falta de crecimiento de las uñas.

¿Cómo tener unas uñas sanas?

Para tener unas uñas con el mejor aspecto y saludables necesitas:

Mantenerlas secas y limpias, esto evitando que crezcan bacterias debajo de las uñas, el contacto repetido o prolongado con el agua hace que se partan; usa guantes de goma forrados de algodón cuando laves los platos, limpios o uses productos químicos.

Deberás tener una buena higiene de las uñas, usa tijeras de manicura afiladas o un cortauñas, córtalas de forma recta y luego redondea las puntas en una curva suave.

Usa crema humectante, cuando uses loción para manos, frotala en las uñas y en las cutículas.

Aplica una capa protectora con un endurecedor de uñas que pueda ayudar a fortalecer las uñas.

Consulta con el médico para usar una biotina, se ha sugerido que el suplemento nutricional puede ayudar a fortalecer las uñas débiles.

Qué no hacerle a las uñas

No te muerdas las uñas ni te recorras las cutículas; estos hábitos pueden dañar el lecho ungueal, incluso un corte menos a lo largo de la uña permite el ingreso de bacterias y hongos y provocan una infección.

No te quites los denominados padrastros, ya que te puedes quitar tejido vivo junto con el padrastro, deberás cortarlos o no retirarlos.

No uses productos fuertes de cuidado para las uñas, limita el uso de quitaesmalte, cuando lo uses elige una fórmula sin acetona.

No ignores los problemas, si tienes algo que no desaparece por sí solo o se relaciona con otros signos, consulta al médico o al dermatólogo para ser evaluada.