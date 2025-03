La rutina perfecta para cuidar la piel, paso a paso: dermatóloga

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo tener una piel sana? Foto: Getty Images

La rutina perfecta para cuidar la piel sí existe, según una dermatóloga de la Clínica de Cleveland, quien explicó paso a paso qué hacer durante la mañana y antes de ir a dormir.

“Una rutina de cuidado de la piel debe estar realmente adaptada al tipo de piel y los objetivos de cada persona”, afirmó la dermatóloga Shilpi Khetarpa.

“Para las personas más jóvenes, las rutinas de cuidado de la piel deben ayudar a proteger la piel del sol y la contaminación. Para aquellas personas con piel propensa al acné, se trata de controlar los brotes. Para las personas con piel más madura, el enfoque puede estar en prevenir las líneas finas, la decoloración y otros signos del envejecimiento”. Shilpi Khetarpa, dermatóloga

Rutina para cuidar la piel por la mañana

La especialista recomendó comenzar con tres pasos por la mañana.

Paso 1: limpieza

“Aunque tu rostro se siente limpio por la mañana, hay que lavarlo con un limpiador suave, no medicinal, que limpiará tu piel sin dejarla demasiado seca”, dijo.

“Usa agua tibia y masajea suavemente el limpiador facial en tu rostro. Sécate la piel con una toalla y ¡no la frotes!” Shilpi Khetarpa, dermatóloga

Paso 2: crema o suero antioxidante para cuidar la piel

Un suero o crema antioxidante también puede beneficiar la piel por las mañanas.

“Se trata de productos que contienen ácidos faciales como vitamina C, E o ácido ferúlico”, destacó la experta

Paso 3: protector solar

Proteger la piel de los rayos ultravioleta (UV) es una parte importante para cuidar la piel por la mañana. Por ello, la experta recomendó siem un producto con al menos FPS 30.

“Algunas cremas hidratantes, correctores y bases de maquillaje contienen FPS, pero aun así es mejor aplicar un protector solar facial por separado”, explicó

“Recomiendo un protector solar con óxido de hierro, óxido de zinc o dióxido de titanio”. Shilpi Khetarpa, dermatóloga

Rutina para cuidar la piel por la noche

Paso 1: desmaquillador

En primer lugar, asegúrate de quitarte el maquillaje si lo tienes puesto, dijo la doctora.

“Hay varios productos que pueden eliminar el maquillaje, incluidas las toallitas, el agua micelar o los bálsamos”. Shilpi Khetarpa, dermatóloga

Pero advirtió que si se usan toallitas desmaquillantes, se debe opta por las que no tengan fragancia para evitar irritar la piel.

Paso 2: limpiador

El segundo paso es lavarse la cara con un limpiador suave o uno adecuado para cada tipo de piel.

La piel propensa al acné puede beneficiarse de un limpiador facial que contenga ácido salicílico o peróxido de benzoilo, señaló Khetarpal.

Y agregó que las personas de entre 30 y 40 años pueden optar por un limpiador con alfahidroxiácido, como el ácido glicólico, para aclarar la piel y reducir la pigmentación.

Paso 3: tónico

Este es un paso opcional que ayuda a eliminar la suciedad adicional de los poros después de limpiar el rostro.

“Si no usas un desmaquillador antes de lavarte el rostro, limpiarlo con un tónico después puede ayudar a eliminar la suciedad y el maquillaje adicionales que el limpiador no haya eliminado”, dijo.

Paso 4: hidratante, el último paso para cuidar la piel

“Como último paso de tu rutina nocturna, aplica una crema a base de vitamina A para ayudar a generar colágeno nuevo y rehidratar tu piel durante la noche”, explicó Khetarpal, quien recomendó una que contenga tretinoína, retinol, bakuchiol o adapaleno.

“Si te reseca la piel, puedes agregar una crema humectante que contenga ceramida o ácido hialurónico”, aclaró.

No solo esta rutina de belleza

La especialista también advirtió que “ningún producto de ningún tipo te va a dar una piel fabulosa y radiante si no la cuidas de adentro hacia afuera”.

“Al igual que el resto de tu cuerpo, tu piel no estará en su mejor estado si no duermes lo suficiente, si no controlas el estrés y no llevas una dieta saludable y equilibrada”, finalizó.