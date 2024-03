L’Oreal celebra 50 años de su slogan y famosos nos revelan sus rutinas de belleza

L’Oreal celebra 50 años de su slogan. Foto: D. Ramos / Uno TV

En Unotv.com te contaremos sobre los 50 años del slogan de L’Oreal, además de los famosos que nos revelan sus rutinas de belleza.

L’Oreal Paris es una de las marcas de cosméticos más importantes en el mundo y está celebrando los 50 años de su slogan “Porque tú lo vales”, una frase que busca resaltar el valor y fortaleza detrás de cada persona.

En un evento para celebrar esto, algunos de sus embajadores contaron un poco de sus inspiradoras historias, entre las que se encuentran:

Katya Echazarreta, ingeniera electrónica y la primera mujer mexicana en ir al espacio.

Luis Torres, maquillista profesional muy conocido en el mundo del espectáculo.

Mariam Smith, dermatóloga de L’Oreal.

Rutina de belleza de las celebridades

Y aprovechando el desfile de celebridades en la alfombra aprovechamos para preguntarles ¿cuál es su rutina de belleza?

Manu Styling / Creador de contenido de moda

“Yo soy mucho de skincare la verdad, siempre no tiene que fallar por lo menos el serum, la crema hidratante y ya dependiendo de si voy a salir o no, la pantalla solar. También hay como cremas con tinte que te pueden ayudar a darle un poquito de color a tu piel si quieres, pero en realidad el skin que hoy es la hostia, o sea, si son chicos, les va a ayudar para la cruda para no verse tan mal para no verse tan desvelados y a futuro le va a super ayudar a tu piel”

Iván Amozurrutia / Actor

“Yo en realidad agüita fría, crema para hidratar, y siempre que salgo me pongo muy rojo por el sol entonces bloqueador”.

Alina Enero / Modelo

“Yo tengo muchas cosas, limpiar, hidratar, poner sérum, vitamina C y bloqueador”.

Vanessa Claudio / Modelo, actriz y conductora

“Mi rutina de belleza en las mañanas siempre es una buena lavadita de cara, con un jabón que trato de que siempre sea dermatológico porque padecí de acné mucho tiempo, entonces es un proceso que siempre he llevado. Siempre mi bloqueador solar y mi contornito de ojos, porque ya saben que estas líneas por acá no mienten. Y por las noches mi desmaquillante, jabón y ácido hialurónico con vitamina C y también en los labios”.

Ana Carbajal / Modelo plus size

“Prevenir yo desde los 12 años mi mamá siempre fue de cuídate el rostro, siempre me me dio mis cremitas, creo que eso se nota también como con los años y desmaquillarme en todas las noches y me encanta hidratarme ácido hialurónico increíble, retinol, y pues la la constancia y tomar mucha agua creo que eso es clave la más”.

Fela Dominguez / Música, cantante y actriz mexicana

“Lo más importante es desmaquillarme ya cumplo en dos semanas 35 años y ya se empiezan a notar ciertas cositas y el skincare de la noche para mi es lo más importante. Fíjate que en la mañana he oído un buen de cosas y rituales que la gente te dice, que no te laves la cara en la mañana, lo intente un día y no me funciono, tengo que aceptar. Yo me tengo que lavar la cara bastante para que me quede bien, pero la noche para mi es vital. Escúchenme por favor no se duerman si quitarse el maquillaje”.

Algunos de los productos que se repiten constantemente en las recomendaciones de los famosos son:

Protector solar: Según la UNAM ayudan a prevenir las quemaduras de sol y reducen los efectos perjudiciales del sol como el envejecimiento prematuro de la piel y el cáncer de piel.

Ácido hialurónico: Mantiene la piel hidratada ya que retiene la humedad en la piel, reduce las líneas de expresión y ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina.

Vitamina C: Protege de los radicales libres evitando la oxidación de la piel dándole un aspecto más luminoso y unificado, sin manchas.

Y un consejo que no cuesta nada, desmaquillarse si o si todas la noche para evitar el envejecimiento prematuro y tomar agua para estar hidratados.

L’Oreal se fundó en 1909 como una marca que ofrecía una solución para teñir tu cabello de una manera segura, actualmente cuenta con toda una variedad de productos, desde maquillajes, cremas y una línea para hombres.