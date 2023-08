Luce tus canas al natural, te damos tips para que se vean grandiosas

Tips para que luzcas tus canas al natural. Foto: Getty Images

En Unotv.com te diremos cómo lucir tus canas al natural, te damos tips para que se vean grandiosas, conoce los detalles.

Las canas son una consecuencia directa del envejecimiento, estas carecen de melanina, el pigmento que da color tanto al cabello como a la piel, el iris del ojo y el vello corporal.

A pesar de que surgen por el envejecimiento, existen algunos factores que pueden anticipar su aparición:

Factores genéticos hereditarios

Situaciones de estrés

Alimentación deficitaria

Tabaquismo

Mala higiene

Descubrir la primera cana puede hacer que se entre en pánico por pensar en que el cabello comenzará a tornarse gris con el paso del tiempo, pero te diremos cómo puedes lucirlas de manera natural.

Tips para lucir canas al natural

Una de las ventajas que tienen las canas es que necesitas menos mantenimiento, por lo que puedes mezclar el gris con tonos más claros y oscuros.

Puedes recurrir al gray blending o la mezcla de grises, algo similar al balayage, diseñada para hacer la transición a un pelo cano sin que tenga que crecer el cabello.

Poco a poco las canas se han alejado de ser un símbolo de vejez o desarreglo, de acuerdo con Glamour, si comienzas a tenerlas deberás hidratarla al máximo usando tratamientos o mascarillas.

Las canas son cabellos que han perdido porosidad, por lo que es más impermeable y por eso no agarra con facilidad el tinte, pero deberá estar hidratado para que tenga suavidad, brillo y que no sea rígido, algo que se soluciona aplicando shampoo y mascarillas.

Usa shampoo de canas

Para lucirlas de la mejor manera es necesario usar shampoos en tono morados que le darán a tus canas una tonalidad plateada, para que se vean bonitas y brillantes, por lo general hay unas que luego se ven amarillentas, con este producto evitaras dichos tonos indeseables.

Pero no uses shampoo de canas diariamente, se recomienda dos o tre veces a la semana ya que puedes sobrepigmentar la cana y el pelo se puede tornar morado o azul que no se busca.

Corte de cabello ideal

Corte de cabello ideal

Es común que las personas con canas corten su cabello, este deberá ser lo menos parejo que puedas, lo ideal es que sea por capas y te apliques cremas para peinar que hidraten, no olvides aplicarte aceite de argán para tener mejores resultados al peinar.

Procura cepillarlo con cuidado ya que es un tipo de cabello más frágil, debe secar con secadora y aplicarse un tratamiento especial en un salón de belleza.

Técnica sal y pimienta

Esta técnica consiste en intercalar unas mechas grises en el pelo canoso para darle volumen y llenarlo de profundidad, además puedes usarlo con mechas blancas en un pelo teñido en tonos oscuros, se busca que las canas naturales o pintadas se mezclen.

Carolina Herrera y sus canas

Carolina Herrera continúa demostrando ser una persona llena de elegancia, por lo que desde hace tiempo luce orgullosa sus canas durante los eventos a los que asiste, dejando atrás su clásico tono rubio.

Su melena gris en tonos platinados dejan en claro que su porte sigue presente sin importar el paso del tiempo, la diseñadora ha expresado en muchas ocasiones que las mujeres deben reconocer lo valiosas que son.

“La elegancia no está definida por la ropa que usas”, es una de las frases más famosas de la diseñadora, en la que aplica que todo va más allá de lo que uses, es importante que tengas tu cabello en buen estado.