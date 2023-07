Receta para una mascarilla coreana de arroz y miel. Foto: Getty

Si te gustan los remedios naturales, ¿qué te parece uno que nutra tu piel y la deje con un brillo despampanante? Te mostraremos cómo hacer una mascarilla coreana de arroz y miel, esto gracias al sabio consejo de una usuaria en TikTok, quien días atrás publicó un video sobre este tip de belleza y salud para el rostro.

¿Cómo hacer una mascarilla coreana de arroz y miel?

La usuaria de TikTok Jenny An recibió un comentario de @icharalin “dime cómo conservarme tan bien, tengo 18 y me dicen que parezco de 30”. Ante esto, la joven se sorprendió y decidió compartir un video sobre cómo hacer una mascarilla coreana de arroz y miel, elemento que tiene varios beneficios para el cuerpo. Aquí te va la preparación:

Primero lava tu cara

Enseguida prepara tu piel poniéndote una loción tónica hidratante

Luego saca un recipiente

Revuelve arroz molido y una cucharada de miel

Mezcla bien los ingredientes hasta tener una pasta

Antes de aplicarte este remedio, primero ponte un poco para verificar si tu piel no tiene alguna reacción, ya que si presentas algo, será mejor no utilizarlo. Ahora, si no presentaste nada, haz lo siguiente:

Con un pincel vete poniendo la mezcla

Cubre todo tu rostro

Mínimo deja que la solución actúe durante 30 minutos

Luego enjuaga con agua y mientras lo haces, hazte un masaje suave

La usuaria de TikTok añadió que en caso de que te sobre mezcla y tu rostro ya lo hayas cubierto en su totalidad, puedes usarla para ponerte un poco en el cuello y así redondear el uso de este exfoliante natural.

Tras dar a conocer los pasos de esta receta sobre cómo hacer una mascarilla coreana de arroz y miel, Jenny An resaltó los resultados que obtuvo, destacando la excelente presentación que le dejó en su cara.

¿Cómo reaccionaron los usuarios con el video?

El video llamó mucho la atención, generando preguntas, algunas de ellas las contestó Jenny An:

MissMurder: El arroz Molido ¿lo moliste tu o lo compraste? gracias

Jenny An: Yo lo compré en una tienda asiática, es que nosotros lo usamos para hacer pastel de arroz, es más fácil pero igual en el próximo video les enseño

Chiiquiiz: ¿Cuántas veces a la semana podemos hacerlo?

Jenny An: Dos veces creo que es perfecto

Si te interesa saber cómo hacer harina de arroz, puedes ingresar al perfil de Jenny An, en TikTok, donde te lo muestra: