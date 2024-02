¿Qué tratamiento le hicieron a Yeri Mua que le quemó el cabello?

En Unotv.com te diremos todo sobre el tratamiento que le hicieron a Yeri Mua y que le quemó el cabello, checa los detalles.

La influencer y cantante Yeri Mua, conocida por sus éxitos y ocurrencias en redes sociales, contó cómo le fue en su reciente aventura en el mundo de la belleza en Colombia, por el que se volvió viral en redes sociales, su historia destacó debido a que le quemaron el cabello y tuvo que contárselo.

Yeri Mua decidió someterse a un cambio de look en un viaje a Colombia, buscando renovar su imagen con un tono rubio rojizo inspirado en la icónica Karol G, pero lo que parecería una aventura emocionante, terminó en una situación lamentable.

Fue en redes sociales que Yeri compartió con sus seguidores el proceso de decoloración, pero dijo que el resultado final fue diferente a lo esperado ya que la decoloración con extensiones le dio un daño significativo a su cabello natural.

“Yo no sabía que así me habían dejado el cabello… ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima”,

contó.