Truco para que el gel dure más. Foto: Chat-GPT

Hay un truco que puedes aplicar por si se te está acabando el gel y quieres que dure incluso un més más, mira los detalles en unotv.com.

Si aún te queda poco gel, no pienses en comprar otro, ya que con un sencillo truco que se está viralizando en redes sociales le puedes dar una segunda vida.

Recientemente un video se ha viralizado, en él, la creadora de contenido Oye Kenedy pone a prueba un truco que señala que agregando un sencillo ingrediente tu gel para cabello puede volver a la vida.

Su video ya tiene casi 50 millones de reproducciones, miles de likes y comentarios de usuarios que no creían que esto fuera real hasta que lo pone a prueba.

La usuaria comienza describiendo el video que lo único que hace es agregarle agua casi hasta arriba, pero lo importante es que debe quedar aún producto.

Al agregar el agua es importante batir de manera constante por tres minutos, para volver a tener el bote completo nuevamente.

La usuaria lo prueba y hace lo que el video indicaba, al final agrega el agua, revuelve y como por arte de magia el producto parece volver a tener consistencia.

Aunque muchos en los comentarios no creen, es verdad, pero funciona como emergencia ya que no queda de la misma manera y no da la misma firmeza, esto se debe a que uno de los ingredientes principales del gel es el agua, misma que reacciona con los fijadores para volver a esa consistencia.

¿De qué está hecho el gel para peinar?

El gel para peinar está compuesto principalmente por agua, polímeros fijadores y agentes espesantes, además de otros ingredientes para mejorar su textura, aroma y propiedades de fijación.

Agua: Es la base del gel y ayuda a que los ingredientes se mezclen.

Polímeros fijadores: Como el carbómero o PVP (polivinilpirrolidona), que crean la película sobre el cabello y proporcionan fijación.

Agentes espesantes: Como la goma xantana o la hidroxietilcelulosa, que le dan su consistencia gelatinosa.

Alcoholes: Algunos geles contienen alcohol etílico para ayudar en la evaporación rápida y fijación fuerte.

Hidratantes y acondicionadores: Como la glicerina, que evita que el gel reseque demasiado el cabello.

Conservantes y fragancias: Se añaden para evitar la proliferación de bacterias y darle un aroma agradable.

Algunos geles comerciales también incluyen ingredientes como proteínas, vitaminas o extractos naturales para ofrecer beneficios adicionales, como brillo o protección contra el daño.