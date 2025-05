Mercado laboral oculto Existe, y aunque no hay datos cuantificables reales con una medición mundial, podemos orientarnos en que más del 80 % de los puestos de trabajo no son publicados Entonces, como encontramos las ofertas?? Cómo podemos postular a vacantes que no se publican? A través del Networking Es decir, estableciendo conexiones reales con el entorno profesional . Conexiones de valor que sumen y aporten para que cuando surja esa oportunidad se acuerden de ti. 🔝🙊