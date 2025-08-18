GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Dormir en una cama limpia es sinónimo de descanso y bienestar. Sin embargo, la pregunta sobre cada cuánto tiempo se deben cambiar las sábanas ha generado debate: mientras algunas personas lo hacen religiosamente cada semana, otras alargan este hábito hasta por 10 días o más.

Especialistas aseguran que la frecuencia para cambiar las sábanas depende de algunos factores externos. Sin embargo, lo cierto es que existe una generalidad sobre cada cuándo cambiar las sábanas de la cama.

¿Cada cuándo cambiar la sábanas?

El cambio de sábanas debe realizarse, idealmente, cada semana, ya que, cada que una persona se acuesta y duerme en su cama deja un rastro de sudor, células muertas, grasa corporal, cabellos, restos de crema u otros productos, saliva y otros flujos corporales, aseguró el farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes como @farmaceuticofernandez.

No obstante, Fernández destacó que, en condiciones normales, se puede extender este tiempo hasta 10 días. Y aclaró que la frecuencia de cambio de ropa de cama puede variar según distintos factores como:

Al dormir con animales, la sugerencia es cambiarlas cada tres o cuatro días.

En temporada de calor, se recomienda cambiarlas frecuentemente, cada tres o cuatro días

Hongos, bacterias y parásitos en la cama

No cambiar las sábanas de forma constante puede provocar que se genere un hábitat ideal para bacterias, hongos y ácaros del polvo, lo cual puede tener como consecuencia:

Piel irritada o con granitos

Empeoramiento de alergias

Picor de ojos o nariz

Problemas respiratorios (sobre todo si tienes asma)

Mal olor general que ni la lavanda lo salva

¿Cómo lavar las sábanas correctamente?

Especialistas recomiendan lavar las sábanas con agua caliente a una temperatura de entre 60 y 90 grados centígrados. Aunque otros recomiendan hacerlo a una temperatura de 40 grados centígrados. Sin dejar de mencionar el uso de detergente.