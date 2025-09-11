Caminar descalzo puede mejorar tu postura: 5 razones

GENERANDO AUDIO...

Maggie comenta por qué caminar descalzo puede mejorar tu postura, una situación que podría ayudar a personas que usan constantemente tacón o que usan un zapato muy duro.

La recomendación es de caminar descalzo es durante al menos 10 minutos al día, esto para activar y fortalecer los músculos que normalmente no trabajan cuando se usa zapato rígido.

Razones para caminar sin zapatos

Fortalece los músculos de los pies y tobillos

Sin calzado, los pies trabajan de forma más natural, activando músculos estabilizadores que ayudan a sostener el cuerpo de manera equilibrada. Esto reduce la sobrecarga en rodillas, cadera y espalda.

Caminar descalzo puede ayudar a la postura. Foto: Pexels

Mejora el equilibrio

Estar en contacto directo con el suelo envía más información al cerebro sobre la posición del cuerpo. Esto ayuda a corregir automáticamente la postura y a caminar con una alineación más natural.

Estimula la pisada natural

Al ir descalzo, es más común pisar primero con el mediopié o antepié, lo que suaviza el impacto en las articulaciones y fomenta una postura más erguida.

Libera tensiones acumuladas

El contacto directo con el suelo permite que los pies se relajen, se expandan y recuperen movilidad. Y al estar relajados ayudan a que el resto del cuerpo se mueva con mayor fluidez.

Corrige hábitos posturales negativos

Muchos zapatos, sobre todo los con tacón o suela muy dura, obligan al cuerpo a inclinarse hacia adelante o a adoptar posturas compensatorias. Esto permite que la columna se coloque en su posición natural.

Finalmente, Maggie añade que caminar descalzo sobre pasto, es todavía mejor porque se tiene contacto directo con la tierra y naturaleza.