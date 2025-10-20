Ciencia confirma que mezcla de bicarbonato con azúcar sirve contra las cucarachas, cómo preparar este remedio

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Un estudio publicado en la revista Basic and Applied Zoology confirmó que mezclar bicarbonato de sodio con azúcar puede matar cucarachas de forma efectiva. La investigación se centró en dos especies comunes en casas mexicanas y reveló que este truco no es solo un mito viral, sino una solución con respaldo científico.

Los investigadores probaron el cebo en cocinas, dormitorios y trasteros durante un mes. El resultado reveló que más del 80% de las cucarachas murieron tras consumir la mezcla, mientras que los cebos sin bicarbonato apenas alcanzaron el 40% de efectividad.

¿Cómo preparar el cebo casero contra cucarachas?

Solo se necesitan dos ingredientes comunes:

Bicarbonato de sodio

Azúcar blanca

Modo de preparación:

Mezcla partes iguales de bicarbonato y azúcar. Coloca pequeñas porciones en tapas de botella o papel. Ubica el cebo en zonas clave: detrás del refrigerador, debajo del fregadero, en esquinas oscuras o cerca de grietas.

Importante: Mantenlo alejado de niños y mascotas. Reemplázalo cada pocos días para conservar su eficacia.

¿Realmente funciona el bicarbonato con azúcar para eliminar cucarachas?

La mezcla de azúcar y bicarbonato actúa como un cebo letal para las cucarachas. El azúcar atrae a los insectos por su sabor dulce, y al ingerir el bicarbonato ocurre una reacción interna que libera dióxido de carbono, gas que se acumula en su organismo y las mata.

A diferencia de los insecticidas convencionales, este método no depende del contacto directo ni libera sustancias tóxicas en el ambiente. Su efecto ocurre solo si las cucarachas comen el cebo, por lo que es importante colocarlo en los lugares adecuados.

Resultados del estudio: ¿qué tan efectivo fue?

El estudio, realizado en entornos domésticos reales, incluyó pruebas con la cucaracha alemana (Blattella germanica) y la americana (Periplaneta americana). Los investigadores colocaron dos tipos de cebo: uno con azúcar y bicarbonato, y otro solo con azúcar.

Estos fueron los hallazgos:

En cocinas y trasteros, la mortalidad superó el 80 % con la mezcla.

con la mezcla. En comparación, los cebos sin bicarbonato apenas eliminaron al 30-40 % de los insectos.

El bicarbonato resultó más efectivo en ambientes secos que en los húmedos.

No reemplaza un tratamiento profesional

Aunque esta mezcla ha demostrado ser útil, no elimina huevos ni nidos de cucarachas, por lo que no es una solución definitiva en casos de infestación severa. Expertos en control de plagas recomiendan combinar este tipo de métodos con acciones básicas como:

Sellar grietas o rendijas en muros.

o rendijas en muros. Mantener la cocina limpia y libre de restos de comida.

y libre de restos de comida. Reducir la humedad en casa.

En situaciones graves, los profesionales utilizan geles y cebos más potentes que atacan a toda la colonia, incluidas las crías.

¿Qué dicen los expertos?

Los especialistas en plagas coinciden en que este truco casero puede ser útil como medida preventiva o para controlar focos pequeños, pero siempre debe ir acompañado de limpieza y vigilancia constante.

“El bicarbonato con azúcar es una alternativa accesible y menos tóxica, pero su eficacia depende de la constancia del usuario”, explican los autores del estudio.

