Clara Bow, quién fue la ‘It Girl’ en la que fue inspirada la nueva canción de Taylor Swift de “The Tortured Poets Department”

En Unotv.com te contaremos quién es Clara Bow, la ‘It Girl’ en la que fue inspirada la nueva canción de Taylor Swift para su nuevo disco, The Tortured Poets Department, te contaremos los detalles.

El nuevo disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department fue lanzado este viernes 19 de abril, se trata del undécimo de su carrera y los fanáticos ya lo pueden escuchar en la plataforma de su preferencia.

Son 31 canciones de dicha antología y ya se ha comenzado a analizar las letras y los guiños que la cantante dejó a lo largo de este nuevo material; uno de los “easter eggs” que más llaman la atención es el de la canción titulada Clara Bow.

La canción hace referencia a Clara Bow, estrella de cine de los años veinte y cuya carrera terminó a los 28 años, aunque siempre será recordada como la ‘It Girl’ original.

Una ‘It Girl’ es una mujer joven con un atractivo e interés mediático, se les conoce como “chicas con estilo” y son reconocibles por cuidar hasta el más mínimo detalle de su imagen y forma de estar.

“Te pareces a Clara Bow. En este sentido, destacable”, es como comienza la canción Taylor Swift, haciendo referencia a la actriz estadounidense que se convirtió en una referente de moda, belleza y estilo.

¿Quién fue Clara Bow?

Clara Gordon Bow, mejor conocida como Clara Bow, nació en Brooklyn, Nueva York, el 29 de julio de 1905, desde pequeña era reconocible por ser pelirroja y por su ropa desgastada, siendo la burla de sus compañeros de escuela por su situación económica y su tartamudeo.

Bow creció en una familia con pobreza extrema, su madre, Sarah, era drogadicta y esquizofrénica, incluso años después intentó matar a su hija en dos ocasiones, la primera degollándola mientras dormía y la segunda con un cuchillo en medio de la calle.

De acuerdo con Vanity Fair, su padre, Robert, era alcohólico y violento, maltrataba a su esposa y a su hija, a quien violó cuando ella tenía quince años; Bow llegó a ganar el dinero suficiente y se lo llevó a vivir con ella a Los Ángeles y lo ayudó a financiar negocios, pero él se lo pagó difamándola ante la prensa y estando con jovencitas valiéndose de su parentesco.

“Nadie me quería. Siempre estaba sola y asustada. Nunca tuve una muñeca en mi vida. Nunca tuve ropa, y muchas veces no tuve nada para comer. Simplemente sobrevivíamos, y eso es todo”, contó la actriz.

Pero la vida la hizo fuerte y de acuerdo con sus propias palabras se convirtió en “marimacha”, por lo que comenzó a jugar béisbol, futbol y aprendió a boxear; esto lo recordó en una entrevista en 1928 para la revista Photoplay.

“Era tan buena en cualquier juego como cualquiera de los chicos. E igual de fuerte. Siempre me aceptaron como si hubiera sido una de ellos… Nunca sentí que hubiera ninguna diferencia entre nosotros”, dijo en esa entrevista.

Bow se refugiaba de su dura realidad en su casa y en la escuela escapando al cine, cuando juntaba algunas monedas, con lo que se dio cuenta “que había belleza en el mundo”.

Clara se enamoró del cine y gracias a un concurso en 1921 consiguió un papel en una película, por lo que fue invitada a hacer una prueba de cámara, por lo que después de otras pruebas fue la ganadora del concurso.

Pero Bow no pudo debutar en el cine si no hasta la cinta Down to the Sea in Ships en 1923 después de que el papel prometido se terminara cayendo, por lo que no se quiso rendir y fue de estudio en estudio solicitando una oportunidad.

Con su pequeño papel convenció al productor, quien la envió a Hollywood para una prueba de tres meses, donde sus actuaciones llamaron la atención por su exuberante energía y su expresivo rostro, por lo que para finales de ese año diversas compañías cinematográficas se querían hacer de sus servicios.

En sus papeles personificaba a la emblemática “flapper” de los años veinte, la figura de una mujer fiestera amante de la diversión y sexualmente liberada que bebía, fumaba, se maquillaba y recortaba sus faldas.

La ‘It Girl’ original

Las actuaciones de Bow estaban llenas de seguridad de sí misma, además de ser considerada un ícono de belleza y feminidad moderna, por lo que se tuvo que crear todo un personaje alrededor de su imagen.

El concepto que se conoce de ‘It Girl’ surgió de la película It, de 1927, en la que interpreta a una vendedora cuyo jefe se enamora de ella, su aspecto en la cinta de una persona alegre, labios arqueados y cara de muñeca comenzó a ser tendencia en el momento.

Por lo que se le decía que tenía el “factor It”, que se puede describir como una “irresistible combinación de encanto carismático y atractivo sexual”.

Tras esto tuvo un éxito a lo largo de 57 películas, de las cuales 11 eran sonoras, logrando destacar y pasar con una gran aprobación del cine mudo al sonoro.

Pero algunos escándalos y presiones por la fama y la prensa la llevaron, de la mano con sus problemas de salud mental, a decaer por lo que en 1931 cuando tenía 25 años ingresó al sanatorio de Glendale.

Al salir de dicho sanatorio, se casó con un actor y político de nombre Rex Bell, con quien decidió retirarse para tener dos hijos en Nevada, alejada de la fama para estabilizar sus problemas mentales.

De acuerdo con el Museo Nacional de Historia Americana, en esa época le diagnosticaron esquizofrenia e intentó suicidarse, más tarde, en 1949 se sometió a una terapia de electroshock y regresó sola a Hollywood, donde se mantuvo alejada de los focos y recibía pocas visitas con el fin de recaudar un poco más de dinero.