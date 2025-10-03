GENERANDO AUDIO...

La técnica 3-3-2-2 se ha convertido en un secreto compartido por muchos cocineros profesionales y amantes de la parrilla para lograr un filete de carne perfecto, jugoso y con el punto exacto de cocción. Se trata de un método de tiempos de cocción en sartén o parrilla que garantiza resultados consistentes, sin importar el tipo de corte que se elija.

¿Qué significa la técnica 3-3-2-2?

La regla 3-3-2-2 se refiere al tiempo que la carne debe permanecer al fuego:

3 minutos por un lado

3 minutos por el otro

2 minutos nuevamente en el primer lado

2 minutos en el lado contrario

Con esta secuencia, se obtiene un filete término medio (medium), con una corteza dorada y caramelizada por fuera, mientras que en el interior se mantiene jugoso y con una temperatura ideal.

Consejos para aplicar la técnica

Temperatura de la carne: lo ideal es que esté a temperatura ambiente antes de cocinarse.

lo ideal es que esté a temperatura ambiente antes de cocinarse. Sazón básico: sal y pimienta son suficientes para resaltar el sabor natural.

sal y pimienta son suficientes para resaltar el sabor natural. Sartén o parrilla bien caliente: esto ayuda a sellar los jugos y formar una costra crujiente.

esto ayuda a sellar los jugos y formar una costra crujiente. Descanso de la carne: tras terminar la cocción, se recomienda dejar reposar el filete al menos 5 minutos para que los jugos se redistribuyan.

Variaciones según el término deseado

Si prefieres el filete más crudo (término medio-rojo) , reduce 1 minuto en los últimos 2 tiempos.

, reduce 1 minuto en los últimos 2 tiempos. Para un punto tres cuartos , incrementa 1 minuto en cada lado.

, incrementa 1 minuto en cada lado. En el caso de bien cocido, prolonga el tiempo a 4-4-3-3, aunque esto puede hacer que el filete pierda jugosidad.

La técnica 3-3-2-2 es sencilla, práctica y replicable en casa, lo que la convierte en una de las más recomendadas por chefs y parrilleros para conseguir el filete perfecto.

