Cocina un filete jugoso y con el término ideal aplicando la técnica 3-3-2-2
La técnica 3-3-2-2 se ha convertido en un secreto compartido por muchos cocineros profesionales y amantes de la parrilla para lograr un filete de carne perfecto, jugoso y con el punto exacto de cocción. Se trata de un método de tiempos de cocción en sartén o parrilla que garantiza resultados consistentes, sin importar el tipo de corte que se elija.
¿Qué significa la técnica 3-3-2-2?
La regla 3-3-2-2 se refiere al tiempo que la carne debe permanecer al fuego:
- 3 minutos por un lado
- 3 minutos por el otro
- 2 minutos nuevamente en el primer lado
- 2 minutos en el lado contrario
Con esta secuencia, se obtiene un filete término medio (medium), con una corteza dorada y caramelizada por fuera, mientras que en el interior se mantiene jugoso y con una temperatura ideal.
Consejos para aplicar la técnica
- Temperatura de la carne: lo ideal es que esté a temperatura ambiente antes de cocinarse.
- Sazón básico: sal y pimienta son suficientes para resaltar el sabor natural.
- Sartén o parrilla bien caliente: esto ayuda a sellar los jugos y formar una costra crujiente.
- Descanso de la carne: tras terminar la cocción, se recomienda dejar reposar el filete al menos 5 minutos para que los jugos se redistribuyan.
Variaciones según el término deseado
- Si prefieres el filete más crudo (término medio-rojo), reduce 1 minuto en los últimos 2 tiempos.
- Para un punto tres cuartos, incrementa 1 minuto en cada lado.
- En el caso de bien cocido, prolonga el tiempo a 4-4-3-3, aunque esto puede hacer que el filete pierda jugosidad.
La técnica 3-3-2-2 es sencilla, práctica y replicable en casa, lo que la convierte en una de las más recomendadas por chefs y parrilleros para conseguir el filete perfecto.