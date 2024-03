Mira qué colores te hacen feliz. Foto: Pexels

En Unotv.com te contaremos sobre los colores que te hacen sentir feliz, checa los detalles y las razones de esto.

Se sabe que los colores que hay alrededor provocan un impacto en el estado de ánimo, esto siguiendo las bases de la psicología del color, por lo que cada uno de estos influye en las emociones, tanto de manera positiva como negativa.

Es por eso que se debe prestar atención a los colores que nos rodean y poder usar a nuestro favor, esto si sueles sentirte sin mucha energía o si estás decaído.

Estos son los colores que mejoran el estado de ánimo y las razones por las que debes integrarlos a tu ropa para tener sentir sus efectos positivos en tu rutina diaria.

De acuerdo con Claudia Garibay, experta en Color de Comex habló de algunos tips de decoración y los tonos que crean ambientes más felices en casa.

Cuando hay colores que encantan a las personas se libera dopamina, la hormona de la felicidad, considerando que dependerá de la persona ya que estas asociaciones psicológicas se forman en la infancia.

Colores que te hacen sentir feliz

Verde

El verde es considerado el tono de la esperanza y vida, por lo que si tienes plantas en casa o jardín puedes cuidarlas y tener momentos ahí. El contacto con la naturaleza te ayuda a liberar endorfinas que pueden hacerte feliz y estar en armonía; también prueba usando accesorios o prendas de este tono.

Blanco

El color blanco se relaciona con la calma y la paz, por lo que si sientes ansiedad o que tu humor no es el mejor, se recomienda un espacio en el que este color sea predominante, puedes respirar profundo y ver cómo te irás sintiendo mejor, además si te vistes totalmente de blanco puedes estar con más frescura y mejor vibra.

Azul

El azul puede ser un color que alivia la sensación de dolor y tristeza, por lo que puedes aprovechar espacios de este tono para estar en tranquilidad, no olvides usar el tono en tus looks para poder sentirte mejor de ánimo.

Rosa

El rosa no solo hace que todo luzca mejor, sino que es un color que provoca armonía y tranquilidad, por lo que te puedes maquillar en este tono o usar blusas o vestidos de este color, aunque considera que no debería ser muy intenso para no alterar.

Amarillo

El amarillo se relaciona con la energía y la fuerza, por lo que algunas marcas lo usan en sus logos. Además para mantener el equilibrio, puedes usar algunos objetos decorativos en casa mejorando el estado de ánimo sin saturarte.