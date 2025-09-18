¿Cómo ayuda hablar de “hobbies” en el trabajo? 5 beneficios
En esta ocasión, Maggie comenta la importancia que hay en hablar de “hobbies” en el trabajo, pues esto ayuda a conectar mejor con las personas, en lugar de dialogar con ellas sobre algo laboral.
Maggie señala que conocer lo que le gusta a un compañero de trabajo, o colega, sirve más a la hora de tener una conversación más emocional, auténtica y relajada.
Beneficios de hablar de “hobbies” en el trabajo
Activa emociones positivas
- Cuando alguien habla de lo que disfruta, su tono de voz cambia, sonríe más y se siente en un terreno seguro.
- Esto genera una energía más cálida y amistosa en la interacción.
Reduce la presión social
- Hablar de trabajo puede despertar comparaciones, juicios o estrés.
- Un hobby es una elección personal, sin la carga de “tener que impresionar” o justificar logros.
Muestra la personalidad real
- El trabajo a veces solo refleja una parte profesional, pero los pasatiempos muestran valores, creatividad y motivaciones más profundas.
Abre más historias y anécdotas
- Es más probable que una persona cuente recuerdos, retos divertidos o aprendizajes inesperados sobre sus hobbies.
- Esto crea una narrativa más cercana y memorable.
Favorece la reciprocidad
- Al compartir gustos, se descubren intereses en común y se construye conexión más rápido.
En pocas palabras, Maggie dice que hablar de “hobbies” en el trabajo muestran quiénes somos cuando no estamos “cumpliendo”, y eso crea un vínculo más humano.