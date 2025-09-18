¿Cómo ayuda hablar de “hobbies” en el trabajo? 5 beneficios

GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie comenta la importancia que hay en hablar de “hobbies” en el trabajo, pues esto ayuda a conectar mejor con las personas, en lugar de dialogar con ellas sobre algo laboral.

Maggie señala que conocer lo que le gusta a un compañero de trabajo, o colega, sirve más a la hora de tener una conversación más emocional, auténtica y relajada.

Beneficios de hablar de “hobbies” en el trabajo

Activa emociones positivas

Cuando alguien habla de lo que disfruta, su tono de voz cambia, sonríe más y se siente en un terreno seguro.

Esto genera una energía más cálida y amistosa en la interacción.

Reduce la presión social

Hablar de trabajo puede despertar comparaciones, juicios o estrés.

Un hobby es una elección personal, sin la carga de “tener que impresionar” o justificar logros.

Muestra la personalidad real

El trabajo a veces solo refleja una parte profesional, pero los pasatiempos muestran valores, creatividad y motivaciones más profundas.

Abre más historias y anécdotas

Es más probable que una persona cuente recuerdos, retos divertidos o aprendizajes inesperados sobre sus hobbies.

Esto crea una narrativa más cercana y memorable.

Favorece la reciprocidad

Al compartir gustos, se descubren intereses en común y se construye conexión más rápido.

En pocas palabras, Maggie dice que hablar de “hobbies” en el trabajo muestran quiénes somos cuando no estamos “cumpliendo”, y eso crea un vínculo más humano.