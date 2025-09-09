Cómo identificar una extorsión telefónica: señales de alerta y qué hacer para no caer

GENERANDO AUDIO...

Las extorsiones telefónicas son uno de los métodos más comunes que utilizan los delincuentes para intimidar a las personas y obtener dinero o información personal.

Aunque las estrategias pueden variar, suelen seguir patrones muy claros que permiten detectarlas a tiempo y evitar ser víctima de este tipo de fraude. Conoce cómo evitar caer en esto en una edición más de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Señales de alerta ante una extorsión telefónica

Existen ciertos indicios que te pueden ayudar a identificar cuando una llamada busca engañarte:

Números desconocidos o con lada foránea/internacional que no esperas recibir.

Tono amenazante o de urgencia, donde aseguran que un familiar está secuestrado, vigilado o en riesgo.

No te permiten colgar ni verificar la información, ya que buscan mantenerte en línea para impedir que confirmes con la supuesta víctima.

Exigen depósitos o transferencias inmediatas a cuentas de terceros.

Solicitan datos personales, como dirección, nombres de familiares o tus horarios.

Utilizan gritos o llantos falsos para simular que un ser querido está en peligro.

Se hacen pasar por autoridades (policía, ministerio público, hacienda), pero evitan dar nombres, credenciales o números oficiales para verificar su identidad.

Amenazan con difundir fotos o información íntima si no realizas un pago (en casos de sextorsión).

Si aseguran que recibieron una llamada desde tu número y no es cierto, no proporciones ninguna información.

Si al contestar la llamada te preguntan: “¿Con quién hablo?”, responde con: “¿Con quién quieres hablar?”, para no revelar tu identidad.

Qué hacer si sospechas de una extorsión

Ante este tipo de situaciones, lo más importante es mantener la calma y no caer en el juego de los delincuentes. Sigue estas recomendaciones:

No proporciones ningún dato personal.

Cuelga de inmediato y no continúes la conversación.

Verifica directamente con tu familiar o la persona mencionada que se encuentra bien.

Denuncia el número a las autoridades: en México, llama al 089 (denuncia anónima) o al 911 en caso de emergencia.

Bloquea el número para evitar que vuelvan a comunicarse contigo.

La prevención es clave, compartir esta información con familiares y amigos puede ayudar a que más personas reconozcan las señales de extorsión y no caigan en estos intentos de fraude.