Cómo limpiar la licuadora sin tallar: trucos fáciles y efectivos

La licuadora es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, pero también uno de los más molestos de lavar, sobre todo por las aspas y las esquinas donde se acumula la comida. La buena noticia es que existe un método muy sencillo para dejarla limpia sin necesidad de tallar ni arriesgarte a cortarte.

En una edición más de Trucos para ti, Maggie Hegyi nos dará el paso a paso para limpiar este electrodoméstico y sin tallar.

Paso a paso para limpiar la licuadora sin tallar

Enjuaga rápido: apenas termines de usarla, vacía el vaso y enjuágalo con agua.

Agua tibia más jabón: llena el vaso hasta la mitad con agua tibia y añade unas gotas de jabón para trastes.

Licúa la mezcla: coloca la tapa y prende la licuadora durante 30 segundos. El movimiento de las aspas hará el trabajo por ti.

Enjuaga de nuevo: tira el agua jabonosa y enjuaga con agua limpia.

Para olores o manchas fuertes: si preparaste salsa, jugos de color intenso o notas malos olores, agrega un poco de bicarbonato o vinagre al agua, licúa otra vez y enjuaga.

Con este truco no necesitas esponja, evitas el desgaste del vaso y te ahorras el riesgo de lastimarte con las cuchillas.

Cómo evitar que el vaso de la licuadora se opaque

Con el tiempo, tanto los vasos de plástico como los de vidrio pueden perder brillo y presentar manchas. Para prevenirlo, puedes usar ingredientes que seguro tienes en casa:

Con bicarbonato

Agrega 2 cucharadas de bicarbonato en el vaso.

Llénalo hasta la mitad con agua tibia.

Licúa durante 30 segundos y deja reposar 5 minutos.

Enjuaga con agua limpia.

Con vinagre blanco

Mezcla ½ vaso de vinagre blanco con ½ vaso de agua.

Licúa durante 1 minuto.

Enjuaga muy bien para eliminar el olor.

Si realizas este mantenimiento una vez a la semana, tu licuadora se mantendrá brillante, libre de olores y lista para usarse en cualquier preparación.