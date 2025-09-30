Cómo quitar las etiquetas de los tarros de cristal: el método más rápido y eficaz
Dar una segunda vida a los tarros de cristal se ha convertido en una práctica común en muchos hogares. Estos envases son ideales para guardar semillas, frutos secos, restos de comida o aceite usado para reciclar. También funcionan perfecto para preparar conservas y mermeladas caseras. Su resistencia y versatilidad los vuelven un aliado clave para reducir residuos y mantener organizada la despensa.
El único inconveniente aparece al intentar quitar las etiquetas originales: a menudo se rompen o dejan restos de papel y pegamento difíciles de eliminar. Pero un canal de YouTube llamado “Lo que bien me hace” compartió un método sencillo y efectivo que deja los frascos como nuevos.
Paso a paso para retirar etiquetas fácilmente
- Remojar en agua caliente con jabón
Llenar un recipiente con agua caliente y unas gotas de lavavajillas. Colocar los tarros con la etiqueta hacia abajo y déjalos reposar al menos una hora (si los dejas toda la noche, mucho mejor)
- Con las etiquetas más finas, basta este remojo para que se despeguen solas
- Quitar etiquetas resistentes
En el caso de papeles gruesos o adhesivos fuertes, tras el remojo se despegan con facilidad tirando suavemente. Si no salen por completo, raspar con una cuchara de arriba hacia abajo: así la capa de papel se desprende sin esfuerzo
- Eliminar restos de adhesivo
Si quedan residuos, frota con una mezcla de bicarbonato y jabón usando una esponja o cepillo. Como toque final, pasa un paño con vinagre para devolver al cristal su brillo original.
Una forma práctica y sustentable
Este método probado funciona con distintos tipos de etiquetas y no requiere esfuerzo extra. Así, reutilizar los tarros de cristal se convierte en una tarea rápida, práctica y amigable con el medio ambiente.