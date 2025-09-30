Cómo quitar las etiquetas de los tarros de cristal: el método más rápido y eficaz

GENERANDO AUDIO...

Conoce el método para quitar las etiquetas de envases. Foto: Shutterstock

Dar una segunda vida a los tarros de cristal se ha convertido en una práctica común en muchos hogares. Estos envases son ideales para guardar semillas, frutos secos, restos de comida o aceite usado para reciclar. También funcionan perfecto para preparar conservas y mermeladas caseras. Su resistencia y versatilidad los vuelven un aliado clave para reducir residuos y mantener organizada la despensa.

El único inconveniente aparece al intentar quitar las etiquetas originales: a menudo se rompen o dejan restos de papel y pegamento difíciles de eliminar. Pero un canal de YouTube llamado “Lo que bien me hace” compartió un método sencillo y efectivo que deja los frascos como nuevos.

Paso a paso para retirar etiquetas fácilmente

Remojar en agua caliente con jabón

Llenar un recipiente con agua caliente y unas gotas de lavavajillas. Colocar los tarros con la etiqueta hacia abajo y déjalos reposar al menos una hora (si los dejas toda la noche, mucho mejor) Con las etiquetas más finas, basta este remojo para que se despeguen solas Quitar etiquetas resistentes

En el caso de papeles gruesos o adhesivos fuertes, tras el remojo se despegan con facilidad tirando suavemente. Si no salen por completo, raspar con una cuchara de arriba hacia abajo: así la capa de papel se desprende sin esfuerzo Eliminar restos de adhesivo

Si quedan residuos, frota con una mezcla de bicarbonato y jabón usando una esponja o cepillo. Como toque final, pasa un paño con vinagre para devolver al cristal su brillo original.

Una forma práctica y sustentable

Este método probado funciona con distintos tipos de etiquetas y no requiere esfuerzo extra. Así, reutilizar los tarros de cristal se convierte en una tarea rápida, práctica y amigable con el medio ambiente.