Cómo usar el ajo para repeler plagas de tus plantas: un insecticida natural y efectivo

¿Cómo usar el ajo para Rrepeler plagas? Foto: Pexels

El ajo es un aliado natural para el cuidado de tus plantas, ya que funciona como un insecticida botánico que ayuda a repeler diversas plagas sin dañar el medio ambiente ni tus cultivos.

Esta es una opción ecológica para el control de insectos como pulgones, moscas blancas y ácaros.

¿Por qué el ajo es efectivo contra las plagas?

El ajo contiene compuestos sulfurados, principalmente la alicina, que actúan como repelentes naturales al generar un olor y sabor desagradable para muchos insectos y microorganismos.

Esta propiedad hace que el ajo sea un insecticida orgánico que puede integrarse fácilmente en el manejo sostenible de plagas.

De acuerdo con la Universidad de California, el ajo se utiliza como repelente natural de insectos para proteger plantas, aunque señalan que aún se necesita evaluar su eficacia en distintos cultivos.

Además el uso de extractos naturales de ajo es parte de las prácticas de manejo integrado de plagas para disminuir daños en cultivos, esto de acuerdo con la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.

Cómo preparar un insecticida casero de ajo

Para elaborar un repelente natural que puedas aplicar en tus plantas, sigue estos pasos:

Ingredientes:

100 gramos de ajo fresco (aproximadamente 3 o 4 dientes grandes).

1 litro de agua.

¼ de cucharadita de jabón neutro (opcional, para mejorar la adherencia del insecticida).

Instrucciones:

Pela y tritura los dientes de ajo hasta formar una pasta.

Coloca el ajo triturado en un recipiente con el litro de agua y deja reposar la mezcla durante 24 horas.

Cuela la preparación para eliminar los sólidos y quedarte solo con el líquido.

Añade el jabón neutro y mezcla suavemente.

Aplica el insecticida sobre las plantas afectadas, preferentemente en las primeras horas de la mañana o al atardecer, para evitar que la luz solar degrade el producto rápidamente.

Recomendaciones para su uso

Antes de aplicar el insecticida en todas tus plantas, realiza una prueba en una pequeña área para asegurarte de que no cause daño.

Un estudio de la Universidad de Zamorano en Honduras, señala que productos elaborados con ajo mostraron potencial para el control de plagas en cultivos orgánicos.

Aplica la mezcla cada 7 a 10 días o después de lluvias intensas para mantener su eficacia.

Prepara solo la cantidad que vayas a usar en menos de una semana, ya que el efecto del ajo disminuye con el tiempo.