Cómo usar la técnica de parpadear 20 veces para relajar los ojos cansados

Si pasas varias horas frente a la computadora o el celular, es normal que termines con los ojos secos, irritados o con sensación de pesadez. Esto se debe a que, al concentrarnos en las pantallas, parpadeamos mucho menos de lo habitual.

Una forma sencilla de combatir esta fatiga visual es la técnica de parpadear 20 veces, un ejercicio rápido que ayuda a lubricar y relajar los ojos.

En una edición más de Trucos Para Ti, Maggie Hegyi nos ayuda con esta técnica y cómo aplicarla paso a paso.

Cómo aplicarla paso a paso

Pausa lo que estés haciendo

Mira hacia un punto lejano de la pantalla o cierra suavemente los ojos.

Haz parpadeos completos

Abre y cierra los ojos lentamente, sin apretarlos. Hazlo 20 veces seguidas, contando mentalmente.

Respira mientras parpadeas

Acompaña el ejercicio con respiraciones profundas, inhalando y exhalando despacio para potenciar la relajación.

Repite varias veces al día

Lo ideal es practicarlo cada hora, especialmente si trabajas largas jornadas frente a pantallas.

Combínala con la regla 20-20-20

Para mejores resultados, los especialistas recomiendan usar esta técnica junto con la conocida regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar un objeto a 20 pies (6 metros) durante 20 segundos. Esto ayuda a que los ojos descansen del enfoque cercano y previene la fatiga ocular digital.

Por qué funciona

Parpadeo reducido: al usar dispositivos electrónicos, solemos parpadear solo 5 a 7 veces por minuto, en lugar de las 15 a 20 veces que lo hacemos normalmente.

Sequedad ocular: esta reducción provoca resequedad, ardor, visión borrosa e incluso dolor de cabeza.

Lubricación natural: parpadear de forma consciente reactiva la hidratación de la superficie ocular y relaja los músculos encargados del enfoque.