¿Cómo vestir bien con bajo presupuesto? Aquí te decimos

Conocer tu tipo de cuerpo y tono de piel pueden ayudarte a vestir bien con bajo presupuesto.

“En vez de renovar todo el guarda ropa, seguramente ya tienen ciertos básicos, muchas cosas que funcionan muy bien y simplemente agregar algunas cosas como algo que esté en tendencia o algo muy específico de una profesión o para una silueta o para una edad”. Melissa Pontones, asesora de imagen



La asesora de imagen, Melisa Pontones, también recomienda conocer bien tu clóset.

Melissa ofrece asesorías para aprovechar tu guardarropa o renovarlo a precios bajos. Después de sus consejos, Sharon Hernández dio un gran paso y cambio de estilo.

“Quería venir para que me dijeran mi colorimetría y saber qué tipo de figura soy, que silueta tengo, quería ayuda para saber cómo vestir y qué colores usar y sentirme a gusto”. Sharon Hernández



Otra recomendación es aprovechar prendas de segunda mano.

“La verdad es que tiene muchísimos beneficios, primero tienes el tema del costo, tienes el tema ambiental porque es ropa que ya existe, además tienes prendas únicas.” Melissa Pontone, asesora de imagen

Con un vestido que le permite lucir sus tatuajes, Úrsula también buscó la asesoría de Melissa.

“Jamás me hubiera imaginado que con 250 pesos hubiera armado un look fabuloso. Antes estaba mal visto que la gente usara second hand, incluso te veían mal si ibas a la paca. Y ahora bueno, está de moda, hay que aprovecharlo y hay que ahorrar también”. Úrsula Benítez

Lola y Maya lo saben, con el slogan “Los gatos tienen 7 vidas, tus prendas más” ofrecen ropa económica y de buena calidad en Internet y bazares.

“En verdad encuentran joyas y traten de pensar si realmente le van a dar mucho uso a esa prenda o si están comprando por comprar, a veces nos gana la emoción, pero consumir con un poquito más de conciencia”. Lorena Segura, fundadora 7 Vidas Clouthing