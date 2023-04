Dani Cortés nos trae algunos consejos para superar una ruptura sentimental basados en su experiencia ya que puede ser algo complicado para algunas personas pasar por momentos así.

En esta ocasión Dani Cortés, nuestro healthcoach de cabecera nos hablará de un tema de suma relevancia y al que a veces no se le presta atención, el duelo de terminar una relación puede ser difícil para algunas personas, por lo que ahora nos compartirá lo que para él fue útil.

Los consejos superar ruptura sentimental

Analiza porqué se terminó

Ve el lado bueno de esta situación y si tu expareja dice cosas malas, poco amables o miente, Dani recomienda que estos sentimientos malos no deben de influir o dominar en tu proceso de sanación, al contrario, considéralo como la mayor razón para darte cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado.

Enfócate en ti

Utiliza este momento de duelo para crecer como persona, algo que Dani Cortés recomienda es hacer ejercicio, puedes aprender rutinas específicas con los tutoriales que él da. También puedes caminar y estar en la naturaleza.

Otra cosa que se recomienda es escuchar audios positivos o podcast los cuales tienen bastantes opciones y que puedes tener acceso a ellos de manera gratuita. Puedes meditar y leer sobre para ayudarte con este proceso.

“El tiempo lo cura todo”

Cortés considera que es importante no reprimir tus emociones, no importa si quieres llorar o sacar lo que sientes, pero teniendo cuidado con que la melancolía no se apodere de ti, puedes desahogarte teniendo en cuenta que este estado durará sólo lo que quieras que dure.

Mantén el contacto cero

Procura no ver lo que esta persona hace en redes sociales ni mantener comunicación con tu expareja ya que esto es un enemigo al momento de una ruptura amorosa.

Cultiva la gratitud

Aunque sientas decepción al inicio, procura quedarte con los buenos momentos vividos con esa persona sin olvidar mandarle la mejor de las vibras a quien en algún momento fue muy importante en tu vida.

Dani Cortés termina estos consejos con una frase que te puede ayudar a encontrar el brillo después de una ruptura amorosa.

“Para que la luz brille intensamente, la oscuridad debe de estar presente”, además considera que los momentos de tristeza o desesperación pueden ser los mejores para sacar la mejor versión de las personas.