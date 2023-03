Ordena el mueble y obtén beneficios en tu salud. Foto: Getty Images

Una despensa organizada se ha convertido en el sueño de muchos usuarios de redes sociales, quienes consumen reels, shorts y tiktoks de influencers limpiando sus alacenas, lo cual les causa una sensación de bienestar.

Esta acción tiene sus beneficios (por algo este tipo de contenido va al alza), y en Unotv.com te diremos cómo comenzar en tu casa y qué ventajas tiene realizar un ajuste en el acomodo de los productos que no se refrigeran y que te sirven para cocinar.

¿Cómo tener mi despensa bien organizada?

Primero debes de hacer es sacar todo lo que tienes en la alacena; revisa la fecha de caducidad de cada producto y tira lo que esté caducado o en mal estado. Limpia cada uno de los paneles del mueble y todos los productos. Si es necesario y posible, cámbialos de recipiente por uno en mejor estado. Ahora agrupa los alimentos en: granos, cereales, enlatados, envases Tetrapak, etcétera. Pon los alimentos por tamaño, colocando los más grandes y pesados en la parte inferior y los más pequeños y ligeros en la parte superior.

Ahora que ya tienes bien organizada tu despensa, comprométete a limpiarla con cierta periodicidad para detectar alimentos que estén caducos o que su fecha de vencimiento esté cerca.

Revisar la alacena regularmente también te permitirá saber si ya te hace falta ir al supermercado a surtirte de arroz, frijol, atún en lata o cualquier otro producto.

Sugerencias extra

Usa organizadores para separar clasificar mejor y aprovechar el espacio. Puedes usar cajas, canastas, estantes o contenedores.

Usa un sistema FIFO (First In, First Out), que consiste en consumir primero los alimentos que compraste primero. Te ayudará a evitar que los alimentos se caduquen antes de ser utilizados.

¿Qué ventajas tiene?

Tener tu despensa organizada y limpiarla con regularidad evitará la acumulación de polvo y suciedad en la alacena, y para no perder la oportunidad de utilizar todo en lo que has invertido tu dinero, tiempo y esfuerzo.

En cuestiones de salud, te dará la oportunidad de consumir alimentos más frescos y reducirás el estrés por la sensación de tranquilidad que te da ver tu hogar en orden. También, al saber qué hay en ese mueble, planificarás mejor tu dieta.