Converse lanza edición especial del Día de Muertos 2025, son 2 modelos de tenis
Converse lanzó una edición especial del Día de Muertos 2025 con dos modelos de tenis dentro del marco de las próximas celebraciones del 1 y 2 de noviembre en México.
La compañía de ropa y calzado eligió dos colores base para sus tenis; el blanco y negro. Aunque cada uno con detalles un poco diferentes.
El primer modelo, en tono claro, está fusionado con calaveras, flores, velas y mariposas, que se combinan con un discreto beige.
El segundo modelo es negro, pero destaca por sus figuras de color naranja, azul y blancas. “Entre velas y papel picado, regresan los que hicieron de nuestra vida algo inolvidable”, menciona Converse:
Lanzamiento que recuerda la cultura y tradición
La inspiración se ve reflejada en modelos Chuck 70´s, que mezclan sobriedad y color en sus gráficos, con detalles únicos como suelas que al unirse revelan una calaverita de azúcar y cajas diseñadas especialmente para la ocasión.
Más que sneakers, estos diseños son un tributo a la cultura mexicana y una invitación a llevar el legado del Día de Muertos a cada paso, detalló Converse.
¿Cuánto cuestan estos zapatos y en que tallas hay?
Los dos modelos cuestan los mismo, o sea 2 mil 399 pesos. Y para esta edición limitada los números de calzado van del número 22 al 29.5.
La firma mencionó que cada otoño, las mariposas monarca recuerdan el poder de la memoria.