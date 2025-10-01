Converse lanza edición especial del Día de Muertos 2025, son 2 modelos de tenis

| 15:33 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Converse lanza edición especial del Día de Muertos 2025. Foto: Pexels/Getty

Converse lanzó una edición especial del Día de Muertos 2025 con dos modelos de tenis dentro del marco de las próximas celebraciones del 1 y 2 de noviembre en México.

La compañía de ropa y calzado eligió dos colores base para sus tenis; el blanco y negro. Aunque cada uno con detalles un poco diferentes.

El primer modelo, en tono claro, está fusionado con calaveras, flores, velas y mariposas, que se combinan con un discreto beige.

El segundo modelo es negro, pero destaca por sus figuras de color naranja, azul y blancas. “Entre velas y papel picado, regresan los que hicieron de nuestra vida algo inolvidable”, menciona Converse:

Lanzamiento que recuerda la cultura y tradición

La inspiración se ve reflejada en modelos Chuck 70´s, que mezclan sobriedad y color en sus gráficos, con detalles únicos como suelas que al unirse revelan una calaverita de azúcar y cajas diseñadas especialmente para la ocasión.

Más que sneakers, estos diseños son un tributo a la cultura mexicana y una invitación a llevar el legado del Día de Muertos a cada paso, detalló Converse.

¿Cuánto cuestan estos zapatos y en que tallas hay?

Los dos modelos cuestan los mismo, o sea 2 mil 399 pesos. Y para esta edición limitada los números de calzado van del número 22 al 29.5.

La firma mencionó que cada otoño, las mariposas monarca recuerdan el poder de la memoria.

