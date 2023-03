Corte slob, una ideal para la primavera. Foto: Getty

Es viernes, y si estás pensando en tener un fin de semana muy “chic” ¿por qué no hacerlo con un cambio de look glamuroso? Ve a tu estética favorita y pide que te hagan el corte slob, el cual te contamos un chismecito, está siendo tendencia para esta primavera.

¿Por qué darte un cambio de imagen? Bueno, el corte de cabello no sólo es importante para celebridades, si no que además le brinda un nuevo aire de confianza a quien lo realiza… ¿Quieres más detalles para convencerte?

¿Qué es el corte slob?

El corte slob consiste en una forma afilada, pero no está cortado con demasiada precisión, llega debajo de la mandíbula, con un peinado pulido, liso y brillante, hay quienes además al peinarlo usando una plancha para cabello y hacen una leve onda antes de llegar a las puntas; hacerlo implica que el pelo te aporte estructura y equilibrio, definiendo así un rostro con efecto de adelgazamiento.

¿A quiénes les queda bien este corte de cabello, y a quiénes no?

Por desgracia, la primavera y este corte de cabello no perdonan, pues el equipo de UnoTV.com ha retomado las opiniones de voces expertas del tema y señalan que éste no es para cualquiera. A quienes sí lo aconsejan es a las personas que tienen caras redondas, ovaladas y tipo diamante; sin embargo, a quienes tienen rostros cuadrados o trapezoidales, no se les recomienda, esto porque endurece mayormente los rasgos.

¿Qué famosas han usado el corte slob?

El corte slob, es muy popular entre las famosas que ves en la “pantalla grande y chica”, algunas de ellas son Alexandra Daddario, Ana de Armas, Hailey Bieber, Alexa Chung, Barbara Palvin y Scarlett Johansson, así como las celebridades Kendall y Kylie Jenner.

¿Por qué este corte de cabello es tendencia para primavera?

Bueno, con la llegada de la primavera, va quedando atrás el frío y vamos viendo cómo poco a poco van incrementando las temperaturas, y para algunas personas, tener un cabellera larga, es incómodo, de ahí que estilos como el corte slob se vuelven una practicidad para la vida diaria, ya que su forma es fresca para quien se lo hace.

Asimismo, hoy en día, está como tendencia no sólo en Hollywood (como podrías pensar), si no que también está de moda en la ciudad de Londres, donde se está volviendo en uno de los más solicitados por las mujeres, así lo constata el salón de belleza de George Northwood, quien ejemplifica este corte con algunos de sus derivados.