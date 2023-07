Crean hamaca de Barbie en Yucatán, para que tu descanso sea color de rosa 

Conoce la hamaca de Barbie hecha en Yucatán y que es toda una sensación, estos son los detalles de este producto que te ayudará a que tu descanso sea color de rosa.

La película de Barbie está logrando un éxito de venta de boletos y de mercancía inspirada en la famosa muñeca, desde productos oficiales, hasta tacos y ahora hamacas hechas en Yucatán para no dejar fuera de las tradiciones esta tendencia.

No hay mejor manera de celebrar el Día de la Hamaca que con la temática de Barbie en colores pastel y representativos de la muñeca.

Yucatán tiene las novedosas hamacas de Barbie hechas por una empresaria que se viralizó tras promocionar este producto que ha causado furor en las redes sociales, ya que más de uno quiere tenerla para descansar.

La cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ha tenido una muy buena campaña de marketing en la que el nombre Barbie y el color rosa está en todos lados, por lo que ahora los dueños de negocios locales también quieren aventurarse en estas invenciones.

La hamaca de Barbie es hecha por el negocio “Hamacas Andy” en Yucatán, y tiene colores distintos como es el morado, azul y por supuesto el rosa neón, mentiras que en medio se puede ver un bordado con el nombre de la muñeca.

Parece que los clientes han estado satisfechos con estas hamacas, pues la dueña del local ha agradecido a todas las personas que han apartado la hamaca rosa y temática.

“Estoy muy agradecida disculpen a aquellas personas que no he podido contestarles, pero son un buen de mensajes. Les agradezco por su motivación cada HAMACA que hago con mucho amor, a las páginas y las personas gracias y perdón por que no les he contestado”,

menciona en su cuenta oficial.